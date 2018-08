Komorowski: prezydent i szef MON powinni zerwać wizytę w Australii i nic nie udawać





Prezydent i minister obrony narodowej, którzy lecą do Australii z zapowiadanym zamysłem kupienia starych okrętów wojennych, i zostają w trakcie tej wizyty powiadomieni o tym, że niepotrzebnie lecą, bo nie ma zgody premiera na wydanie pieniędzy, znajdują się w sytuacji tragicznej i komicznej jednocześnie - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 były prezydent i były szef MON Bronisław Komorowski. Jego zdaniem "powinni zerwać taką wizytę i nic nie udawać".

"Powinni zerwać wizytę"

Jego zdaniem prezydent i szef MON "powinni zerwać taką wizytę i nigdzie nie lecieć, nic nie udawać".

- Bo inaczej to się robi niepoważna wycieczka do egzotycznego kraju - ocenił.

- To od samego początku był zły pomysł, trochę wynikający pewnie z aktu rozpaczy Marynarki Wojennej, ale wykonanie jest po prostu dramatycznie złe - ocenił Komorowski.

Wskazywał, że "wojsko buduje się latami według jakiegoś planu". Jak powiedział, ma "ogromną satysfakcję, że jako minister obrony narodowej w 2001 roku doprowadził do przyjęcia przez polski parlament sześcioletniego planu modernizacji".

- Wtedy została zbudowana podstawa finansowa (…), wtedy rozpoczął się proces modernizacji - wymieniał. - Ten program sześcioletni był realizowany przez wiele lat i przez parę ekip rządzących - dodał.

Według byłego prezydenta i byłego szefa MON "to, czego brakuje dzisiaj w polskim wojsku, to stabilność i ciągłość podejmowanych decyzji".

Komorowski: rząd podejmuje decyzje z czwartku na piątek

Zdaniem Komorowskiego rząd podejmuje decyzje "z czwartku na piątek". - Nie wynika to z żadnego programu wieloletniego modernizacji polskich sił zbrojnych, ze zbadania potrzeb, możliwości, tylko ktoś wstał jedną nogą albo drugą i mówi: "kupimy dzisiaj rakiety". Kiedyś Macierewicz mówił: "kupimy śmigłowce", a teraz powiedział prezydent, że kupimy stare korwety. I nic z tego nie ma. Jest tylko i wyłącznie chaos - podsumował.

Pytany o ewentualny zakup fregat, prezydent RP powiedział we wtorek w Sydney, że były i nadal są prowadzone rozmowy na ten temat. - To jest kwestia wewnątrzkrajowych dyskusji z jednej strony o charakterze wojskowym, ale z drugiej strony także i biznesowym, bo to jest kwestia także i polskiego przemysłu stoczniowego, ale zapewniam, że żaden temat nie jest zamknięty - powiedział Andrzej Duda.

"Nie mogę zrozumieć Jana Rokity"

Bronisław Komorowski odniósł się także do słów Jana Rokity, który był gościem "Faktów po Faktach" w środę. Rokita powiedział w programie, że "chyli czoła przed Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro, że zdecydowali się na reformę sądownictwa".

- Jan Rokita nie wyzwolił się z tej wizji funkcji, którą chciał sprawować, czyli premiera rządu pisowsko-platformianego. Do tego nie doszło, a Jan Rokita chyba stara się cały czas widzieć coś dobrego w działaniach PiS-u, bo wtedy też może jakoś mentalnie nawiązywać do tej niezrealizowanej misji - skomentował były prezydent.

Jego zdaniem przez działania PiS "wszyscy stoimy na barykadzie". - Sędziowie, dziennikarze, politycy. Tą barykadą nie jest zwykła w demokracji barykada walki międzypartyjnej, stała się nią konstytucja - przekonywał. - W związku z tym nie mogę zrozumieć Jana Rokity, dlaczego on to lekceważy - dodał.

- Jak można metodą naruszania konstytucji poprawiać ustrój państwa demokratycznego? Nie można. To jest albo utopia, albo ślepota polityczna - podsumował Komorowski.

"Można wątpić w jego łatwe rozdawane obietnice"

Przypomniał, że PiS już rządziło w Warszawie za czasów Lecha Kaczyńskiego. - Pan Jaki obiecuje dzisiaj, że zbuduje cztery mosty, więc może warto przypomnieć, że wszystkie trzy nowe mosty zbudowali prezydenci związani z Platformą. Za czasów Lecha Kaczyńskiego nie powstał żaden. Więc wiarygodność obietnic pana Jakiego jest zerowa w moim przekonaniu - stwierdził.

- Myślę, że pan Trzaskowski może się skutecznie posiłkować tym, co zostało zrobione w okresie rządów Platformy - podkreślił Komorowski.

Wśród sukcesów PO wymieniał m.in. "darmowe przedszkola samorządowe" czy "świetnie zorganizowaną komunikację miejską".

- Z jednej strony może pokazać (Trzaskowski - red.), co zrobiliśmy i co zamierzamy kontynuować, a z drugiej strony mamy często puste obietnice, które łatwo się zweryfikuje, jeśli się przypomni, że mówi to człowiek związany z PiS-em. A PiS rządzi Polską od trzech lat i już ma ogromną ilość niezrealizowanych obietnic - podsumował Bronisław Komorowski.