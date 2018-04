"To jest czysta demagogia i populizm"

Foto: tvn24

"To jest czysta demagogia i populizm"

05.04 | Sięgnięto po najbardziej demagogiczne rozwiązanie, czyli obniżenie pensji - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Odniosła się w ten sposób do konferencji Jarosława Kaczyńskiego, na której prezes PiS poinformował, że ministrowie rządu Beaty Szydło oddadzą swoje nagrody. - Zawsze jeżeli się coś robi przez taką demagogię to kończy się to źle, mamy skutki uboczne - dodała Lubnauer.

»