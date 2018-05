"To hańba, że państwo nie umie się zaopiekować osobami niepełnosprawnymi"





- Mam poczucie, że tam nie wychodzi tylko buta i arogancja tej władzy, ale także brak człowieczeństwa - mówiła w "Faktach po Faktach" przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Odniosła się w ten sposób do protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Od 25 dni w Sejmie trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Ta sprawa zdominowała sobotni Marsz Wolności, który przeszedł ulicami Warszawy. W "Faktach po Faktach" odniosła się do niej szefowa Nowoczesnej.

- (pomoc dla osób niepełnosprawnych - red.) To jest coś, co trzeba rozwiązać - mówiła Katarzyna Lubnauer. Na pytanie, w jaki sposób, odpowiedziała, że "powinno powstać coś na kształt okrągłego stołu". - Gdzie usiadłaby Kornelia Wróblewska, która od początku zajmuje się (w Nowoczesnej - red.) osobami niepełnosprawnymi, Agnieszka Ścigaj z klubu Kukiz '15, przedstawiciel PO, przedstawiciel rządu i wypracowali rozwiązania systemowe, które pozwoliłyby tym kobietom wrócić do domu - wyjaśniała.

"To jest hańba"

Lubnauer podkreśliła, że patrząc na kwestie związane z opieką społeczną, "to wiem, że ta pomoc musi być skoncentrowana na osobach, które tej pomocy najbardziej potrzebują, czyli właśnie na osobach niepełnosprawnych". - One sobie same nie poradzą - podkreślała.

- Dla mnie to jest hańba, jeżeli państwo nie umie się zaopiekować osobami niepełnosprawnymi. O rozwoju cywilizacyjnym państwa świadczy stosunek do osób, które nie potrafią sobie poradzić - dodała.

Zapytana, czy na przedłużającym się proteście skorzysta opozycja, odpowiedziała, że "protest nie powinien być polityczny".

Żalek z kwiatami i przeprosinami. Emocjonalna wymiana zdań Jacek Żalek,... czytaj dalej » - Apeluję do polityków obozu rządzącego, żeby się zastanowili. Oni mówią o państwie społecznym, o solidarności, a jednocześnie tym ludziom (protestującym - red.) nie chcą nic dać - stwierdziła.

"Buta i arogancja"

Szefowa Nowoczesnej odniosła się także do słów Jacka Żalka. Polityk Porozumienia i wiceszef klubu PiS we wtorek oświadczył, że nie można spełnić postulatu protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych i dać im po 500 złotych miesięcznie w gotówce, bo traktują oni swoje dzieci jak "żywe tarcze" i "zakładników".

Poseł w czwartek pojawił się w Sejmie z kwiatami i przeprosinami dla protestujących.

Według Lubnauer przeprosiny te były nieszczere.

- Mam poczucie, że tam nie wychodzi tylko buta i arogancja tej władzy, ale także brak człowieczeństwa - podsumowała.