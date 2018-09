Frasyniuk do Biedronia: Robercie, nie przeszkadzaj. Pomysł pachnie śmiercią

Twój pomysł na to, żeby nabrać głęboko powietrze w płuca i doczekać do lutego, pachnie śmiercią. Powiedziałbym więcej: Robert, popatrz na swoją koleżankę Barbarę Nowacką - komentował w "Faktach po Faktach" polityczne plany prezydenta Słupska Władysław Frasyniuk, opozycjonista w czasach PRL. Robert Biedroń zapowiedział, że w lutym zaprezentuje nowy projekt polityczny.

"Nie dzwonię do Roberta Biedronia, nie mażę się. Chłopaki nie płaczą" My nie... czytaj dalej » Na początku września zarząd Inicjatywy Polska, której liderką jest Barbara Nowacka, podjął decyzję o podpisaniu porozumienia wyborczego z Koalicją Obywatelską PO i Nowoczesnej w sprawie startu w wyborach do sejmików wojewódzkich.

"Od trzech lat ponosimy porażki"

Władysław Frasyniuk ocenił w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "podejmując trudną dla siebie decyzję", Nowacka pokazała, iż "ważniejsze jest pragmatyczne działanie, skupienie się na tym, żeby samorząd nie został zawłaszczony przez PiS".

- To ważna polityczna decyzja - podkreślił Frasyniuk.

- Chcę przypomnieć wszystkim politykom i wszystkim tym, którzy krytykują Barbarę Nowacką, że od trzech lat ponosimy porażki (...) Z roku na rok tracimy wszystko i należy się zreflektować, zresetować i zastanowić się, w jaki sposób zastopować to zawłaszczanie państwa - zaznaczył. Podkreślił, że to jest odpowiedzialność liderów politycznych.

W opinii gościa "Faktów po Faktach" jest za to "problem" z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem. Ogłosił on w ubiegłym tygodniu, że w tegorocznych wyborach samorządowych nie będzie ubiegał się ponownie o funkcję prezydenta Słupska, wystartuje natomiast do rady tego miasta. Ponadto Biedroń zapowiedział, iż w lutym przyszłego roku zaprezentuje nowy projekt polityczny, jego nazwę, program i struktury. Wcześniej zamierza odwiedzić ponad 40 miast w Polsce.

Pomysł, który "pachnie śmiercią"

Nowacka poparła Trzaskowskiego: on rozumie miasto - Rafał... czytaj dalej » Frasyniuk przyznał, że ceni Biedronia za "niezwykła odwagę cywilną". Jednocześnie zwrócił się do niego słowami: "Robercie, nie przeszkadzaj".

- Twój pomysł na to, żeby nabrać głęboko powietrze w płuca i doczekać do lutego, pachnie śmiercią. Jeśli chcesz być odpowiedzialnym politykiem, to musisz w trakcie jeżdżenia po Polsce, po pierwsze, namawiać ludzi do tego, żeby jednak stworzyli tę zaporę przeciwko zalewowi PiS-owskiemu, a po drugie, być może osobiście powinieneś dać przykład i poprzeć któryś z komitetów albo któregoś z kandydatów na prezydenta miasta - radził były opozycjonista antykomunistyczny.

"Nie ma koalicji lewicowej"

Frasyniuk podkreślił jednocześnie, że nie można czekać do lutego, bo wybory są w październiku. - Powiedziałbym więcej: Robert, popatrz na swoją koleżankę [Barbarę Nowacką - przyp. red.] - powiedział.

- Nie ma koalicji lewicowej. Gdyby była koalicja lewicowa, to byłoby to bardzo dziwne, że Nowacka wchodzi do Koalicji Obywatelskiej - podsumował Frasyniuk w "Faktach po Faktach". Powiedział, że być może liderzy pójdą po rozum do głowy i w wyborach do Parlamentu Europejskiego stworzą wspólną listę razem z Koalicją Obywatelską.

OKO.press: Sędziowie mają się tłumaczyć z krytykowania nowej KRS. Grożą im dyscyplinarki Portal OKO.press... czytaj dalej » - Każdy, kto nie wejdzie do wspólnej koalicji [w wyborach do Parlamentu Europejskiego - przyp. red.], która być może powinna się nazywać koalicją europejską, będzie takim samym szkodnikiem jak [Zbigniew - red.] Ziobro, jak [Jarosław - red.] Kaczyński - ocenił.

"Egzekutywa Ministerstwa Sprawiedliwości"

Były opozycjonista odniósł się także do sprawy trojga sędziów, członków stowarzyszenia "Iustitia", którzy otrzymali wezwanie od rzeczników dyscyplinarnych do złożenia wyjaśnień w sprawie ich krytycznych wypowiedzi dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Sprawę opisał OKO.press. Według ustaleń portalu sędziowie Igor Tuleya i Bartłomiej Przymusiński mają się tłumaczyć ze słów, które padły na antenie TVN24.

Zdaniem Frasyniuka "to kolejny sygnał dla liderów partii". - Represje się zaczynają, wywalają na zbity pysk wszystkich tych, którzy mają odwagę pielęgnować w sobie wolność i z tej wolności nie tylko korzystać, ale publicznie ją głosić - skomentował.

- Przecież nikt z was, panie i panowie będący w polityce, nie ma wątpliwości, że KRS nie jest KRS-em, tylko jest egzekutywą Ministerstwa Sprawiedliwości i że bój toczy się o to, żeby biuro polityczne Ministerstwa Sprawiedliwości osadzić w Sądzie Najwyższym - podkreślił.

"To początek represji"

Frasyniuk uważa, że sędziowie, którzy protestują przeciwko temu, są represjonowani. - To, co widzimy, to jest początek represji - ocenił.

- Mam wrażenie, że od dwóch lat parlamentarzyści wstydzą się zabierać głos w sprawie Polski w Unii Europejskiej, a to jest nasza duża ojczyzna. Wstydzą się, żeby publicznie z trybuny sejmowej mówić, że to rząd ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie administracji sądowej - powiedział.

Zdaniem gościa "Faktów po Faktach" parlamentarzyści powinni "głośno krzyczeć", że Polska z "lidera liberalnej demokracji staje się krajem totalitarnym".

Oglądaj Wideo: tvn24 "To początek represji"