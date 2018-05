"Czysta historia" i randki na Facebooku. Zuckerberg zapowiada nowe funkcje

Foto: Reuters Video: Reuters, AP, TVN24

Kulisy przesłuchania szefa Facebooka

20.04 | Facebook, największy na świecie portal społecznościowy i jego szef znaleźli się na celowniku amerykańskich kongresmenów po wybuchu afery Cambridge Analytica. Czy Mark Zuckerberg nadużył zaufania, w którym hotelu spędził noc, do kogo wysyłał wiadomości - między innymi o to pytali go senatorowie. Chcieli dowiedzieć się czy Zuckerberg​ stworzył mechanizm, który jest koszmarem dla naszej prywatności.

