"Skoordynowane nieautentyczne zachowania". Facebook usuwa kilkaset kont

Video: BBC New, Facebook

Facebook zamknął 49 nielegalnych grup

Dziennikarze BBC we współpracy z syryjskimi archeologami wykazali, że Facebook jest wykorzystywany do handlu kradzionymi irackimi i syryjskimi antykami. Po dziennikarskim śledztwie portal poinformował, że zamknął 49 grup, które służyły do nielegalnego obrotu dziełami sztuki.

»