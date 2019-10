Trzy sieci kont usunięte. Facebook łączy je z "kucharzem Putina"

Firma Facebook usunęła ze swojego internetowego serwisu społecznościowego trzy sieci powiązanych z Rosją fałszywych kont, które wykorzystywano do szerzenia dezinformacji i wywierania wpływu w ośmiu krajach afrykańskich, między innymi w Kamerunie, Mozambiku, Sudanie i Libii. Facebook łączy usunięte sieci z rosyjskim finansistą Jewgienijem Prigożinem, nazywanym w mediach "kucharzem Putina".

Tematyka wpisów obejmowała przede wszystkim kwestie polityki lokalnej i międzynarodowej, działalność Rosji w Afryce, monitoring wyborów przez lokalne organizacje pozarządowe oraz krytykę polityki USA i Francji. Konta kierowały swój przekaz do mieszkańców Madagaskaru, Republiki Środkowej Afryki, Wybrzeża Kości Słoniowej, Demokratycznej Republiki Kongo, Kamerunu, Mozambiku, Sudanu oraz Libii.

W sumie, jak informuje agencja Reutera, trzy sieci obejmowały 200 fałszywych kont, których działania docierały do ponad miliona użytkowników w ośmiu afrykańskich krajach.

Rosyjski finansista, "kucharz Putina"

Media: "kucharz Putina" pomaga w przygotowaniach do wyborów Władimir Putin... czytaj dalej » Operatorzy usuniętych kont według firmy Marka Zuckerberga próbowali maskować swoją tożsamość, jednak koncern łączy je z postacią rosyjskiego finansisty Jewgienija Prigożina. Jak przypomina Reuters, Prigożin wcześniej już zaprzeczał doniesieniom o tej działalności. Jego adwokaci nie odpowiedzieli na prośbę Reutersa o komentarz dotyczący oskarżeń o działalność w Afryce.

Reuters przypomina, że Prigożin został oskarżony przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera jako główna postać stojąca za rosyjską farmą trolli, która miała podejmować próbę wpłynięcia na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku za pomocą tajnych kampanii w mediach społecznościowych.

Prigożin pochodzi z Petersburga i działa w branży restauracyjnej i kateringowej. O jego bliskich kontaktach z Władimirem Putinem rosyjskie media informowały już wcześniej. Pisały między innymi, że prezydent Rosji jadał kolacje w jego restauracji New Island, znajdującej się na pokładzie statku. Ucztowanie miało odbywać się w towarzystwie między innymi ówczesnego prezydenta Francji Jacquesa Chiraca czy przywódcy USA George'a W. Busha. W publikacjach rosyjskie media określają Prigożina "kucharzem Putina".

Osoby koordynujące działania w ramach operacji dezinformacyjnych prowadzonych z usuniętych kont miały korzystać częściowo z prawdziwych profili mieszkańców Madagaskaru i Mozambiku, z których zarządzano stronami i grupami oraz zamieszczano w nich treści.

Kampanie za 77 tysięcy dolarów

Szef Facebooka do spraw polityki cyberbezpieczeństwa Michael Gleicher poinformował, że usunięto 35 kont na Facebooku, 53 kontrolowane przez nie strony, siedem grup oraz pięć profili na Instagramie.

Co najmniej jedna z usuniętych stron zgromadziła około 475 tysięcy obserwujących. 650 osób obserwowało z kolei co najmniej jeden z usuniętych profili na Instagramie, a 450 użytkowników śledziło działalność co najmniej jednej z fałszywych grup.

Operatorzy powiązanych z Rosją kont wydali na reklamę na Facebooku około 77 tysięcy dolarów. Pierwsze reklamy zamieszczano w kwietniu 2018 roku, ostatnie zaś - w październiku 2019 roku.