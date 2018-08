Konfetti przy wpisach o trzęsieniu ziemi. Facebook: kontekst był niefortunny





»

We wpisach indonezyjskich użytkowników Facebooka, którzy po niedzielnym trzęsieniu ziemi informowali o tym, że są bezpieczni, publikowały się animacje z balonami i konfetti. - Jest nam przykro z powodu tego, że to się pojawiało w tym niefortunnym kontekście - powiedziała rzeczniczka firmy Lisa Stratton. Tłumaczyła, że zawinił niedopracowany algorytm.

Kolejne ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. Nie żyje ponad 300 osób Liczba osób,... czytaj dalej » W niedzielę indonezyjską wyspę Lombok nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8. W wyniku wstrząsów zginęło ponad 300 osób. Są setki rannych, a tysiące mieszkańców wyspy zostało bez dachu nad głową. Bilans ofiar wciąż rośnie.

"Selamat"

Indonezyjscy użytkownicy Facebooka informowali swoich bliskich i znajomych na portalu, że są cali i zdrowi, przetrwali albo że znajdowali się poza epicentrum trzęsienia.

W ich wpisach zaczęły się jednak pojawiać animacje z balonami i konfetti.

Jak się okazało, używali słowa "selamat", co w języku indonezyjskim w zależności od kontekstu oznacza albo "bezpieczny", albo "gratulacje".

Facebook komentuje

Algorytm Facebooka, który odpowiada za umieszczanie animacji dostępny jest na całym świecie. W Polsce uruchamia go na przykład słowo "gratulacje". W jego wyniku zmienia się kolor wyrazu z czarnego na różowy, a interakcja z nim uwalnia deszcz konfetti i latające baloniki.

Gdy internauci zwrócili uwagę na problem, głos zabrali przedstawiciele Facebooka.

“Congrats” in Indonesian is “selamat”. Selamat also means “to survive.”



After the 6.9 magnitude earthquake in Lombok, Facebook users wrote “I hope people will survive”. Then Facebook highlighted the word “selamat” and throw some balloons and confetti. pic.twitter.com/DEhYLqHWUz — Herman Saksono (@hermansaksono) 6 sierpnia 2018

"Nagle wszystko się zawaliło". Trzęsienie ziemi w Indonezji Silne trzęsienie... czytaj dalej » - Ta funkcja dostępna jest na Facebooku na całym świecie - wyjaśniała rzeczniczka prasowa portalu Lisa Stratton. - Jest nam przykro z powodu tego, że to się pojawiało w tym niefortunnym kontekście i od tego czasu lokalnie wyłączamy tę funkcjonalność - poinformowała.

- Nasze serca są z ludźmi dotkniętymi trzęsieniem ziemi - podkreśliła Stratton.

Trzęsienie ziemi w Indonezji

W wyniku niedzielnego trzęsienia najwięcej osób zginęło w północnej części wyspy Lombok, z dala od głównych atrakcji i ośrodków turystycznych, które znajdują się na południu i zachodzie wyspy. Odnotowano ponad 120 wstrząsów wtórnych.

W środę agencja informacyjna Reuters, powołując się na rządową agencję informacyjną Antara, poinformowała, że zginęło co najmniej 347 osób, w tym dwie na wyspie Bali, która również odczuła wstrząsy.

We wtorek rzecznik indonezyjskiej agencji ds. katastrof, Sutopo Purwo Nugroho, poinformował, że wśród ofiar śmiertelnych nie ma obcokrajowców.