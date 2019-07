F-35 wylądowały pod Poznaniem. Na razie tylko gościnnie





Cztery amerykańskie maszyny F-35, których zakup zapowiedział polski rząd wylądowały we wtorek w bazie w Powidzu. - To było rutynowe przyjęcie, chociaż sam fakt przyjęcia maszyn tej klasy budzi podziw - mówi TVN24 płk Krzysztof Szymaniec, dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Z punktu widzenia polskich żołnierzy, było to przyjęcie jakich wiele. Sojusznik potrzebował skorzystać z zaplecza na lotnisku, żeby "odtworzyć gotowość bojową". Czyli po prostu zatankować samolot i przygotować go do dalszego wykonywania misji. Obok czterech F-35, pod Poznaniem "usiadły" też dwa myśliwce F-15.

Tylko dwa F-16 na dyżurze bojowym. MiGi-29 nadal uziemione Minęły już cztery... czytaj dalej » Samoloty F-35 należą do najnowocześniejszych obecnie myśliwców. Niewykluczone, że we wtorek te maszyny po raz pierwszy dotknęły polskiej ziemi.

Podpułkownik Kevin 'Boone' Cruson, pilot US Army tłumaczył, że lądowanie w Polsce miało związek z trwającymi obecnie ćwiczeniami polegającymi na szlifowaniu korzystania z myśliwców F-15 oraz F-35 w bazach sojuszników.

- Manewry polegają na realizowaniu szybkich zadań, które wymagają wsparcia z baz dostępnych na danym terenie - opowiada Cruson.

Zaznacza, że F-35 to "doskonała maszyna, która świetnie sprawdza się w najtrudniejszych warunkach".

- Piętnaście lat temu ekscytowałem się możliwościami F-16. Teraz mogę ekscytować się tym, co pilotowi oferuje nowoczesny sprzęt na F-35 - opowiadał żołnierz.

Z zachwalanego przez niego sprzętu za jakiś czas korzystać mają też polscy piloci. Zakup myśliwców F-35 zapowiedział w Waszyngtonie szef MON, Mariusz Błaszczak. Do Polski mają trafić 32 takie maszyny.

- Polska dołączy do elitarnego grona państw, które posiadają tę maszynę - podkreślał Błaszczak.

Rewolucja pod znakiem F-35

Myśliwce F-35 nie są tak szybkie jak F-16, nie latają tak wysoko jak F-16, ale zdaniem ekspertów i tak są o niebo lepsze niż te maszyny, których używa polska armia.

Mosbacher: Polska i USA przykładem w kwestii zapewniania pokoju w Europie - Wojsko Polskie... czytaj dalej » Marek Świerczyński, ekspert do spraw bezpieczeństwa związany z Polityką Insight uważa, że F-35 "zbudowany został po to, żeby skrycie podejść do przestrzeni powietrznej przeciwnika".

- Ma spenetrować ją niewykrytym albo wykrytym na tyle późno, że to nic da i przekazać dane o zauważonych celach bądź samemu je zniszczyć - dodał. Dla radaru amerykańskie myśliwce są niemalże niewidoczne.

Tak zwana powierzchnia odbicia radarowego F-35 jest wielkości piłki do golfa. Dla porównania - w samolotach poprzedniej generacji liczona jest w metrach kwadratowych.

Miłośnik lotnictwa wojskowego Bartłomiej Bera zauważa, że "ciekawym elementem zapewniającym niewidoczność dla radaru jest umiejscowienie uzbrojenia w wewnętrznych komorach".

- W takiej konfiguracji F-35 pozwala przeniknąć skrycie nad teren nieprzyjaciela i wykonać zadanie - powiedział.

F-35 to już nie tylko samolot, który może zestrzelić maszynę wroga. To centrum zbierania danych w powietrzu i przekazywania informacji na ziemię.

- Jest w stanie w czasie rzeczywistym przekazać informację do rakietowych systemów uzbrojenia, na przykład systemu Homar, który również kupujemy w Stanach Zjednoczonych - przyznaje Juliusz Sabak z portalu Defense24.

- Może wskazać cele, które najskuteczniej będzie można wyeliminować innym rodzajem uzbrojenia - dodał.

"Stać nas"

Mariusz Błaszczak, zapowiadając kupno amerykańskich myśliwców zaznaczał, że "Polskę stać na kupowanie nowych maszyn".

- Moja decyzja o tym, żeby zastąpić postsowieckie samoloty samolotami najnowszymi jest decyzją uzasadnioną. Ja się dziwię, że moi poprzednicy zwlekali z podjęciem takiej decyzji -powiedział Mariusz Błaszczak.

Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej w rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zwraca uwagę, że polski rząd zrezygnował z zakupu rakiet typu Patriot i śmigłowców bojowych. Były szef MON wyliczył, że po zakupach samolotów nie wystarczy na inne ważne inwestycje w armii.

- Mamienie opinii publicznej tym, że samolot F-35 kupiony za dziesiątki miliardów złotych za pięć, osiem czy dziesięć lat ma zapewniać Polsce bezpieczeństwo, jest po prostu nieuczciwe - uważa Siemoniak.