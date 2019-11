Prezydent: niedługie expose, absolutnie nie wierzę, że kogokolwiek mogło zanudzić

Video: tvn24

"To jest absolutna patologia"

08.11| Radosław Sikorski odniósł się także faktu, że w nowym rządzie zostanie utworzony resort, obejmujący nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. Na jego czele ma stanąć wicepremier Jacek Sasin. Ma być ministrem do spraw nadzoru właścicielskiego (nazwa zostanie jeszcze ostatecznie uzgodniona). Jak wskazywał, "celem zarządzania spółkami, w których jest jakiś kapitał państwowy, powinna być maksymalizacja zysków i tego, co one oddają do budżetu państwa, a nie na przykład załatwianie reklam zaprzyjaźnionym mediom". - To jest absolutna patologia - dodał.

