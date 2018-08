Płonie grecka wyspa. Ewakuowano dwie miejscowości





»

Dwie miejscowości na greckiej wyspie Eubea ewakuowano w niedzielę w związku z pożarami lasów rozprzestrzeniającymi się w wyniku silnego wiatru - poinformowała lokalna straż pożarna.

W ramach środków ostrożności ewakuowano miejscowość Stawros i Kontodespoti w środkowej części Eubei, oddalonej o około 70 kilometrów na północ od Aten - podał Reuters.

Strażacy walczą

Jak pisze agencja informacyjna EFE, do gaszenia pożarów w tym rejonie wysłano 60 strażaków, którzy są wspomagani z powietrza przez samoloty gaśnicze. W związku z pożarami na wyspie od kilku dni obowiązuje czerwony alert.

Źródło: EPA/WASSILIS ASWESTOPOULOS Strażacy walczą z pożarami na wyspie Eubea



Eubea leży na Morzu Egejskim, w regionie Grecji Środkowej, u wschodniego wybrzeża kraju.



Our pure forests in #Evia#Euboea#Ευβοια#greece in jeopardy hope all ppl are safe and our heroes @pyrosvestiki fire fighters ,would give their best efforts as always pic.twitter.com/9pxj7DZNyF — Δημήτριος ‏ܕܝܡܝܬܪܝܘܣ (@Jim_Pana) August 12, 2018

W wyniku pożarów w Grecji, które wybuchły pod koniec lipca, śmierć poniosły już 94 osoby. W związku z zarzutami wobec przebiegu akcji ratunkowej i ewakuacji podczas pożarów pracę stracił między innymi szef greckiej obrony cywilnej Janis Kapakis i minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas.