"Metafory używa się w polskim języku". Ewa Kopacz tłumaczy swe słowa o naftalinie

Jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną - zwróciła się w sobotę Ewa Kopacz (Platforma Obywatelska) do tych, którzy "chcą pozbawić Polki osobistego wyboru". Z oburzeniem komentowali tę wypowiedź przedstawiciele obozu rządzącego. Była premier w poniedziałek w "Tak jest" TVN24 w odpowiedzi przypominała słowa polityków PiS, między innymi o "ubeckich wdowach" i "mordach zdradzieckich".

"Trudno, żebyśmy udawali, że wszystko jest w porządku". Nowoczesna i ludzie Biedronia krytykują konwencję PO Koalicja... czytaj dalej » Była premier Ewa Kopacz wystąpiła na sobotniej konwencji "Kobieta, Polska, Europa". Spotkanie zorganizowały wspólnie w Warszawie Platforma Obywatelska i Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej.

Kopacz podkreślała, że kobiety w Polsce muszą mieć prawo do decydowania o swoim życiu. Zwróciła się do wszystkich, którzy próbują "pozbawić Polki osobistego wyboru". - Jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną. Nauczcie się wreszcie żyć w społeczeństwie równych kobiet i mężczyzn - apelowała.

"Metafory używa się w polskim języku"

Była premier tłumaczyła słowa o naftalinie w poniedziałek w "Tak jest" TVN24. Reagując na krytyczne oceny ze strony polityków PiS, przypomniała niektóre wypowiedzi pochodzące z tego obozu politycznego.

- Jeśli dzisiaj ktoś to określenie próbuje porównać do chociażby "komunistów i złodziei" ,"ubeckich wdów", "zdradzieckich mord" i jeszcze paru innych określeń (…), to chyba nie ma równowagi między tego rodzaju określeniem - mówiła. Dodała, że "metafory używa się w polskim języku".

- To mnie nie zniechęci, by walczyć o prawa kobiet. Ja z przekonaniem mówię, że kobiety w Polsce powinny mieć prawo wyboru, i to takiego wyboru, którego same dokonają i za który poniosą odpowiedzialność - przekonywała była premier. - Dzisiaj bym apelowała, żeby nie grzebać w sumieniach innych. Niech każdy sam za swoje sumienie odpowiada - stwierdziła.

Ewa Kopacz, pytana o ewentualny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego, oświadczyła, że bierze to poważnie pod uwagę, ale nie odbyła się jeszcze rozmowa w tej sprawie. - Jak będzie taka rozmowa, to zdecyduję - oznajmiła.

"Język, który kojarzy się niestety z odczłowieczaniem"

Na słowa Ewy Kopacz o naftalinie zareagowała wcześniej między innymi rzeczniczka PiS Beata Mazurek.



"Naftalina? Apeluję do polityków opozycji, zwłaszcza kobiet, z PO i innych partii, by wspólnie odrzucić taki język, który kojarzy się niestety z odczłowieczaniem znanym z ponurych kart historii XX w." - napisała w niedzielę na Twitterze.



Naftalina?Apeluję do polityków opozycji, zwłaszcza kobiet, z PO i innych partii, by wspólnie odrzucić taki język, który kojarzy się niestety z odczłowieczaniem znanym z ponurych kart historii XX w. — Beata Mazurek (@beatamk) 27 stycznia 2019

Oburzony był też wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. "Takie dni jak dzisiejszy i takie słowa jak te o naftalinie przypominają jak ważne są: ciężka praca, pokora i mobilizacja Zjednoczonej Prawicy, by nie powrócili do władzy politycy tacy jak Ewa Kopacz" - napisał.



Takie dni jak dzisiejszy i takie słowa jak te o #naftalina przypominają jak ważne są: ciężka praca, pokora i mobilizacja Zjednoczonej Prawicy, by nie powrócili do władzy politycy tacy jak Ewa Kopacz — Paweł Szefernaker (@szefernaker) 26 stycznia 2019

"Chodzi o to, żeby nie była to debata ad personam"

Inne stanowisko zajmują politycy opozycji. Gdy w niedzielę w czasie programu "Kawa na ławę" w TVN24, w trakcie dyskusji o mowie nienawiści, prowadzący przytoczył słowa byłej premier, sprzeciwił się temu Sławomir Neumann z PO.

- Pan to przeciwstawia temu, co słyszy pan o 19.30 codziennie w "Wiadomościach"? Albo temu, co mówią w mediach publicznych o opozycji, co mówili o prezydencie Adamowiczu, co mówili o sędziach złodziejach? - pytał. To nie jest symetryzm, takimi słowami uważa pan, że wszyscy są winni. Nie są wszyscy, wszyscy nie zabili - dodał.



- Jeżeli pan uważa, że porównanie, że ktoś jest archaiczny i pachnie naftaliną, wyczerpuje definicję języka nienawiści, to nie wiem, jakiej debaty pan oczekuje. Będzie debata, będzie ostry spór, bo zawsze jest i zawsze będzie. Chodzi o to, żeby nie była to debata ad personam, chodzi o to, żeby nie odzierać z godności interlokutora - dodał poseł Platformy.

Oglądaj Wideo: tvn24 Neumann o słowach Kopacz o "naftalinie"

"Trzeba faktycznie z takimi sformułowaniami uważać"

"Ta śmierć nie może być końcem. Musi stać się początkiem budowania wspólnoty od nowa" Jeśli chcemy... czytaj dalej » Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 ocenił, że sam "chyba" nie pachnie naftaliną.

Podkreślił, że powiedzenie, iż coś pachnie naftaliną, jest zakorzenione w języku polskim. - Więc ja akurat nie mam takiego poczucia, że mówienie, iż coś pachnie naftaliną, czyli jest w pewnym sensie przestarzałe, jest jakoś drastycznie obrażające - zaznaczył.

- Aczkolwiek w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, w takim nacisku na to, żeby nie używać mowy pogardy wobec innych osób, trzeba faktycznie z takimi sformułowaniami uważać - przyznał.



Dopytywany, czy jego zdaniem, była to mowa pogardy, stwierdził, że "niekoniecznie". - To jest taki utarty zwrot, że jeśli coś jest przestarzałe, coś już nie pasuje do dzisiejszej sytuacji, to mówimy, że to pachnie naftaliną. Aczkolwiek trzeba uważać z takimi generalizacjami, bo jeżeli rozciąga się to na całą partię polityczną, na wszystkie osoby, to już jest taka niebezpieczna generalizacja - podkreślił.