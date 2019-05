"Ci, którzy rządzą, nie mają pomysłu na to, aby ochrona zdrowia pracowała skutecznie"

Schetyna: rozpaczliwe jest to, co robi Kaczyński

Schetyna: rozpaczliwe jest to, co robi Kaczyński

13.04| Do słów prezesa PiS o wejściu do strefy euro odniósł się przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Ocenił, że "rozpaczliwe jest to, co robi Kaczyński". - (Kaczyński - red.) nie ma pojęcia co jest niezbędne, żeby wprowadzić (w Polsce - red.) euro - przekonywał. I dodał: nikt o tym dziś nie mówi, my mówimy o debacie, którą powinniśmy podjąć ( na ten temat - red.) w przyszłości.

