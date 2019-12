Najwyższa kwota za pomoc w schwytaniu cyberprzestępcy. Amerykanie chcą dopaść Evil Corp





»

Sankcje na rosyjską organizację cyberprzestępczą i powiązane z nią osoby nałożyło w czwartek ministerstwo finansów USA. Jak twierdzi Waszyngton, organizacja ukradła w sieci co najmniej 100 mln dolarów. Za informacje o jej szefie rząd Stanów Zjednoczonych oferuje 5 mln dolarów nagrody.

Amerykański rząd nakazał zamrożenie środków finansowych 17 osób i sześciu podmiotów gospodarczych, powiązanych z organizacją znaną pod nazwą Evil Corp. To "grupa prowadzona przez osoby zamieszkałe w Moskwie", które mają zaufanie do siebie nawzajem - ogłosiło ministerstwo finansów USA. Liczba zgonów powiązana z cyberatakami. Alarmujące wyniki badania Liczba zgonów na... czytaj dalej »

5 milionów za informacje

Grupa ta zaczęła działać prawdopodobnie w 2011 roku. Miała atakować banki, instytucje finansowe, a nawet szkoły, w ponad 40 krajach i ukraść co najmniej 100 mln dolarów. Wykorzystywała do tego złośliwe oprogramowanie Bugat (zwane również Dridex). Omija ono antywirusy, kradnie dane potrzebne do logowania i przesyła pieniądze z kont, które zostały zhakowane przez pośredników.

Za dostarczenie informacji prowadzących do domniemanego szefa grupy Maksima Jakubca, departament stanu USA wyznaczył nagrodę 5 mln dolarów. To najwyższa kwota, jaką władze Stanów Zjednoczonych wyznaczyły za pomoc w schwytaniu cyberprzestępcy.

Również w czwartek ogłoszono, że Jakubcowi i mającemu mu pomagać Igorowi Turaszewowi postawiono w Stanach Zjednoczonych zarzuty udziału w międzynarodowym spisku w celu kradzieży pieniędzy przez hakowanie komputerów. Ministerstwo sprawiedliwości USA uznaje, że szef grupy jest "prawdopodobnie odpowiedzialny za dwa spośród największych ataków hakerskich i oszustw bankowych minionej dekady".

Według amerykańskiej administracji grupa może być powiązana z Kremlem. Jakubiec - utrzymuje ministerstwo finansów - pracował dla rosyjskiego wywiadu, w zeszłym roku starał się o licencję Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), by przekazywać tajne dokumenty.

Minister finansów USA Steven Mnuchin nazwał grupę "jedną z najbardziej twórczych cyberprzestępczych organizacji na świecie". - Naszym celem jest zakończenie ich działalności - dodał.