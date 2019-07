Zmarła Eva Mozes Kor. Przeżyła Auschwitz, była ofiarą Josefa Mengele





W wieku 85 lat w Krakowie zmarła w czwartek Eva Mozes Kor pisarka, więźniarka niemieckiego obozu Auschwitz należąca do grupy dzieci przeznaczonych do pseudomedycznych badań dr Josefa Mengele.

Informację potwierdził rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Eva Mozes Kor posiadająca amerykańskie obywatelstwo przyjechała do Polski z synem. Odwiedziła także były niemiecki, nazistowski obóz zagłady Auschwitz.

Podczas pobytu w krakowskim hotelu poczuła się źle i straciła przytomność. Syn i pielęgniarka, podjęli reanimację, którą bezskutecznie kontynuowała także załoga pogotowia.

- Zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, nie prowadzimy żadnych czynności w tej sprawie - powiedział Sebastian Gleń.

Przeżyła Auschwitz

Eva Mozes urodziła się 31 stycznia 1934 r. w miejscowości Port w Rumunii. Jako dziesięciolatka trafiła do Auschwitz razem ze swoją siostrą Miriam. Jako bliźniaczki zostały wyselekcjonowane do grupy dzieci przeznaczonych do badań przez dr. Josefa Mengele. Siostry przeżyły obóz, a po wojnie powróciły do Rumunii i zamieszkały z ciotką. Ich rodzice i dwie starsze siostry zginęły w Auschwitz.

W 1950 roku obie siostry wyemigrowały do Izraela i mieszkały w Hajfie. Dziesięć lat później Eva wyszła za mąż za Amerykanina Michaela Kora, z którym wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych.

W 1984 roku wspólnie z siostrą odnalazła niektóre żyjące ofiary eksperymentów doktora Mengele i założyła organizację CANDLES - Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors, a w 1995 r. w stanie Indiana w miejscowości Terre Haute otwarto CANDLES Holocaust Museum and Education Center.

Źródło: Julian Stratenschulte / PAP / EPA Eva Mozes Kor zmarła w wieku 85 lat

"Mała kobieta ubrana na niebiesko"

Napisała książkę "Przetrwałam. Życie ofiary Josefa Mengele". Jej życie było tematem wielu filmów dokumentalnych, w tym "Eva: A-7063", który powstał w zeszłym roku. Towarzystwo Historyczne Indiany nadało jej tytuł " Żyjącej legendy".

Kor był znana jako "mała kobieta ubrana na niebiesko", która – jak napisano po jej śmierci na stronie internetowej dziennika "The Indianapolis Star" - "opowiadała innym swoją historię, aby nikt nie musiał cierpieć tak, jak ona".

Muzeum CANDLE będzie zamknięte do wtorku 9 lipca, by upamiętnić Evę Kor. W oświadczeniu wydanym przez muzeum napisano, że przesłanie jej życia jest oczywiste: "Możemy przezwyciężyć trudności i tragedie. Przebaczenie może nam pomóc w uzdrowieniu. I każdy ma moc i jest odpowiedzialny za to, by uczynić ten świat lepszym miejscem".