Pacjentka obudziła się w trakcje eutanazji. Lekarka uniewinniona

Chciał poddać się eutanazji. Teraz skończył studia, zamierza...

Mało kto dziś pamięta, dlaczego jego historia lata temu stała się głośna. I dobrze - tak naprawdę liczy się to, co stało się później. Janusz Świtaj został sparaliżowany po wypadku i przykuty do wózka. Pomimo tego właśnie skończył studia. Pracuje, ma swoje pasje i plany na przyszłość.

