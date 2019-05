Zajmują się nie tylko sprawami Unii, ale i całego świata. Ile zarabiają europosłowie?





Ile zarabiają europosłowie? Czy poza pensją otrzymują inne pieniądze? Który kraj wypłaca swoim przedstawicielom w Parlamencie Europejskim dodatkowe wynagrodzenie? Na sześć dni przed wyborami europejskimi, na te i inne pytania o pracę europarlamentarzystów odpowiedział korespondent TVN24 BiS i TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski.

- Pensja europosła, i tutaj nie ma żadnych tajemnic, wynosi 6400 euro ("na rękę"; około 8,8 tys. euro przed zapłaceniem podatków - red.). Oprócz tego to, co europoseł otrzymuje, to dieta za każdy dzień pracy parlamentarnej - tłumaczy deputowany Platformy Obywatelskiej Tadeusz Zwiefka. Jak sprecyzowała europosłanka Krystyna Łybacka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dieta za każdy dzień pracy w Parlamencie Europejskim wynosi 320 euro.

Deputowani zarabiają więc około 26 tysięcy złotych pensji oraz - jeżeli są bardzo aktywni - nawet drugie tyle za diety dzienne - zwraca uwagę Maciej Sokołowski. Stawki takie obowiązują wszystkich europejskich posłów, poza przedstawicielami Włoch. Im państwo dopłaca dodatkową stawkę, ponieważ w parlamencie krajowym mogliby zarobić więcej.

Do tego, jak tłumaczą polscy parlamentarzyści, europoseł otrzymuje dodatkowe trzy tysiące euro na prowadzenie biura w kraju. Parlament wypłaca także pensje asystentom europosłów. Ponadto deputowani otrzymują zwroty kosztów za podróże służbowe.

Pod koniec maja obywatele UE wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W Polsce do urn pójdziemy 26 maja.

Okręgi wyborcze, zasady głosowania, podział mandatów. Eurowybory w pigułce Pod koniec maja... czytaj dalej » Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów (51 z Polski). W związku z brexitem mandaty Wielkiej Brytanii podzielono - część "zamrożono" na wypadek rozszerzenia Unii, a 27 rozdzielono między kraje członkowskie.

Polska dostała o jeden mandat więcej - 26 maja będziemy zatem wybierać 52 europosłów. Ze względu na to, że Wielka Brytania weźmie udział w głosowaniu, do czasu opuszczenia przez ten kraj Wspólnoty jeden polski mandat pozostanie "w zawieszeniu".

W wyborach do europarlamentu w Polsce obowiązuje próg wyborczy na poziomie 5 procent. Jest to maksymalny próg, jaki dopuszcza UE (w wielu krajach unijnych w ogóle nie ma progu wyborczego).

Daty wyborów do Parlamentu Europejskiego