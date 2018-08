Europoseł PiS do dziennikarza: odejdź stąd! Całość nagrania

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Kaczyński chce zmian w ordynacji wyborczej

Możliwe zmiany w ordynacji wyborczej. Jarosław Kaczyński chce, by weszły w życie przed najbliższymi wyborami do samorządów. Nie więcej niż dwie kadencje dla wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz kamery w lokalach wyborczych - to tylko niektóre pomysły PiS, a plany zmian są większe. Zdaniem prezesa PiS chodzi o to, by uniknąć fałszerstw

