OLAF zakończył dochodzenie w sprawie Wojciechowskiego

Foto: Parlament Europejski Video: tvn24

Prezydent: trzymamy kciuki za kandydaturę Janusza...

15.09 | Drogi Januszu, będziemy trzymali kciuki za twoje powodzenie w wyborach Komisji Europejskiej po to, żebyś ostatecznie tym komisarzem do spraw rolnictwa został - powiedział prezydent Andrzej Duda zwracając się do Janusza Wojciechowskiego. W niedzielę odbyły się prezydenckie dożynki w Spale, na których Andrzej Duda podkreślał rolę i zasługi rolników.

»