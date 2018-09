Europejska Sieć Rad Sądownictwa bez nowej KRS? Dziś ma zapaść decyzja





»

W poniedziałek w Bukareszcie odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Jednym z punktów będzie głosowanie w sprawie zawieszenia członkostwa w niej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak uzasadniono w złożonym w sierpniu wniosku, nie spełnia już ona wymogów niezależności od władzy wykonawczej.

Wniosek o wykluczenie nowej, wybranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa złożył członek Holenderskiej Rady Sądownictwa Kees Sterk, który jest jednocześnie przewodniczącym Europejskiej Sieci. Wiadomo, że zarząd będzie rekomendował zawieszenie Polski.

Każdy z członków Sieci będzie mógł w poniedziałkowej debacie zabrać głos. Polskę w Rumunii reprezentuje przewodniczący nowej KRS, sędzia Leszek Mazur. Polska KRS zostanie zawieszona, jeśli wniosek Holendrów zyska poparcie 3/4 głosów spośród obecnych na sali.

Oglądaj Wideo: TVN24 International Relacja korespondenta TVN24 International z Bukaresztu

Komunikat ENCJ

Mazur: KRS nie chce występować z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa KRS nie podejmuje... czytaj dalej » Rada Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) 16 sierpnia stwierdziła, że polska Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia wymogów niezależności od władzy wykonawczej.

"Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS z powodu niespełniania wymogów ENCJ o niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz zapewnianiu niezależności polskiego sądownictwa" - stwierdziła w wydanym wówczas komunikacie.

21 czerwca delegacja tej instytucji odwiedziła Warszawę i po niej "dostała odpowiedzi od KRS" na pytania, jakie zadała.

"Biorąc pod uwagę odpowiedzi KRS i po przestudiowaniu wszystkich innych, istotnych materiałów (m.in. stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich), Rada stwierdza, że KRS nie spełnia już wymagań do członkostwa w ENCJ" - stwierdzono.

Pełne stanowisko ENCJ w sprawie KRS

Zmiany przeforsowane przez PiS

W połowie stycznia w życie weszła nowelizacja ustawy o KRS, odnosząca się przede wszystkim do nowych zasad wyboru sędziów - członków Rady. Sejm uchwalił tę ustawę, będącą inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy, w grudniu zeszłego roku. Nowelizacja wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Jednocześnie zgodnie z przepisem przejściowym mandat poprzednich sędziów-członków KRS trwał do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady - "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie. "To jak wypisywanie się z zabawy w piaskownicy, kiedy dzieci i tak nas wyrzucą" - Nie możemy być... czytaj dalej »

Na początku marca Sejm wybrał 15 sędziów na nowych członków KRS. Spośród zgłoszonych Kancelarii Sejmu 18 propozycji (podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli), dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur, argumentując, że wybór jest przeprowadzany niezgodnie z prawem.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa jest międzynarodową organizacją zrzeszającą rady do spraw sądownictwa dwudziestu państw Unii Europejskiej. Tych, w których działają odrębne organy państwa mające pilnować, aby sądy były niezależne, a niezawisłości sędziowskiej nic nie zagrażało.

ENCJ kilkukrotnie wyrażała niepokój w związku ze zmianami wprowadzanymi w polskim sądownictwie przez Prawo i Sprawiedliwość. Odnosiła się również do zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, podkreślając, że gwarancją niezależności tego organu jest wybieranie do niego sędziów przez środowiska sędziowskie.