Komisja PE chce od Wojciechowskiego i siedmiu innych kandydatów wyjaśnień

Donald Tusk o Januszu Wojciechowskim

30.08 | Donald Tusk w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 mówił o Januszu Wojciechowskim, polskim kandydacie na unijnego komisarza do spraw rolnictwa. W ocenie byłego premiera, "wydaje się, że to jest manewr czysto polityczny". - Kaczyński wypowiedział wojnę Polskiemu Stronnictwu Ludowemu na wsi i jeśli dobrze odczytuję intencję, to chodzi o to, żeby pokazać, że PiS chce zbudować monopol polityczny na wsi i być może stąd ta decyzja - uzasadniał.

