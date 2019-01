Etna coraz groźniejsza. Samoloty uziemione, lot do Polski przesunięty

Video: ENEX

Etna pozostaje cały czas niespokojna (wideo z dn. 23.01.)

26.01.| Ze względu na dalszą erupcję Etny i towarzyszącą jej emisję pyłu wulkanicznego do atmosfery, sztab kryzysowy zdecydowała się na zamknięcie przestrzeni lotniczej nad Katanią do niedzieli do godziny 11 - czytamy w komunikacie prasowym zespołu prasowego lotniska Katania-Fontanarossa.

