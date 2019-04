Zaprzysiężenie estońskiego rządu: usunięte unijne flagi, prezydent w sportowej bluzie

Uszczuplenie finansów za czas strajku nauczycieli będzie zrekompensowane w inny sposób - powiedziała w "Faktach po Faktach" prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - My chcemy zrekompensować nauczycielom to, co oni stracili, a co i tak będą musieli zrobić. Trzy tygodnie strajku zrobiły jednak pewną istotną wyrwę w programie nauczania. Dzisiaj trzeba będzie to gonić - podkreślił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. zobacz więcej »