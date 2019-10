39 ciał w ciężarówce. "Prowadzimy dochodzenie, by ustalić, co się stało"





W hrabstwie Essex w południowo-wschodniej Anglii znaleziono ciężarówkę, w której znajdowało się 39 ciał. Kierowca pojazdu został zatrzymany.

Makabrycznego odkrycia dokonano w parku przemysłowym Waterglade w mieście Grays ok. 30 km na wschód od Londynu o godzinie 1.40 w nocy czasu lokalnego. Na miejsce wezwano policję i karetki pogotowia.

Wszystkich 39 osób znalezionych w ciężarówce uznano za zmarłych. Kierowca pojazdu, 25-letni mężczyzna z Irlandii Północnej, został zatrzymany pod zarzutem morderstwa. Uważa się, że mężczyzna wjechał do Wielkiej Brytanii z Bułgarii w sobotę przez port w Holyhead w Walii. Tamtejszy port jest ważnym punktem obsługi handlu z Irlandią. Doniesień o tym, że ciężarówka rozpoczęła podróż w Bułgarii, nie potwierdziło jednak na razie tamtejsze MSZ.

"Wciąż nie można potwierdzić, że znaleziona ciężarówka ma rejestrację bułgarską"– napisał w oświadczeniu resort.

W komunikacie poinformowano, że ambasada Bułgarii w Londynie znajduje się w stałym kontakcie z brytyjskimi władzami, a jej przedstawiciele przeprowadzili rozmowy w Foreign Office.



Służba prasowa bułgarskiego MSW nie wykluczyła opublikowania informacji po sprawdzeniu danych ciężarówki.

- Prowadzimy dochodzenie, by ustalić, co się stało - powiedział Andrew Mariner, główny inspektor policji w Essex. Trwa identyfikacja ofiar, ale proces ten może potrwać długo. Nie wiadomo, jakiej były narodowości. Według wstępnych danych, 38 ofiar to osoby dorosłe, jedna to nastolatek.

Park przemysłowy, w którym znaleziono ciężarówkę, został otoczony policyjnym kordonem. Mariner poinformował, że policja robi wszystko, by zakłócenia w funkcjonowaniu miejscowych przedsiębiorstw trwały jak najkrócej.



Shocked & saddened by this utterly tragic incident in Grays. Essex Police has arrested an individual and we must give them the space to conduct their investigations. — Priti Patel MP (@patel4witham) October 23, 2019

"Tragiczne wydarzenie"

- Jestem wstrząśnięty tym tragicznym wydarzeniem w Essex - oświadczył premier Boris Johnson.

- Otrzymuję regularne aktualizacje z ministerstwa spraw wewnętrznych i będę ściśle współpracować z policją Essex, by ustalić, co dokładnie się wydarzyło - poinformował szef rządu. Dodał, że myślami jest z tymi, którzy stracili życie, oraz ich bliskimi.

Szefowa brytyjskiego MSW Priti Patel oświadczyła w środę, że jest "zaszokowana i zasmucona tym absolutnie tragicznym zdarzeniem". "Policja w Essex zatrzymała podejrzanego, musimy umożliwić prowadzenie śledztwa" - napisała na Twitterze.

Najtragiczniejsze tego typu zderzenie w historii Wielkiej Brytanii miało miejsce w czerwcu 2000 roku, gdy w porcie w Dover w kontenerze ciężarówki znaleziono ciała 58 chińskich nielegalnych imigrantów, którzy zmarli wskutek braku powietrza. Dwie osoby przeżyły. Rok później holenderski kierowca ciężarówki został skazany na 14 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem ludzi.

