39 ciał, zatrzymany mężczyzna. Prokuratura: to on przetransportował kontener do portu

Mężczyzna zatrzymany w sobotę w Dublinie jest "w kręgu osób podejrzanych" w ramach śledztwa dotyczącego śmierci 39 osób - poinformowała w poniedziałek brytyjska policja. Z kolei zdaniem belgijskich służb mężczyzna ten "jest kierowcą, który przetransportował kontener do portu" w Zeebrugge. Ciężarówkę z przyczepą z 39 ciałami w środku znaleziono w ubiegłym tygodniu w hrabstwie Essex.

- Mężczyzna zatrzymany przez irlandzką policję w porcie w Dublinie w sobotę 26 października jest w kręgu osób podejrzanych w ramach śledztwa dotyczącego zabójstwa 39 osób, znalezionych martwych w ciężarówce w Purfleet w środę 23 października - przekazała policja w Essex.

Nie postawiono mu na razie formalnie zarzutów.

Przewoźnik z Irlandii

Czekają na potwierdzenie najgorszego. "Radziłem mu, żeby nie jechał" Do tej pory nie... czytaj dalej » Według władz belgijskich mężczyzna zatrzymany w sobotę w porcie w Dublinie jest przewoźnikiem, który dostarczył przyczepę do belgijskiego portu Zeebrugge, zanim znaleziono ją w Essex z ciałami 39 osób.

23-letni mężczyzna z Irlandii Północnej został zidentyfikowany w zeszłym tygodniu, ale szczegóły były objęte tajemnicą. Belgijska prokuratura poinformowała, że ​​uzgodnili z policją w Essex, że brytyjskie władze wydadzą europejski nakaz aresztowania, który umożliwił jego zatrzymanie.



- W zeszłym tygodniu udało nam się go zidentyfikować w formalny sposób. Nie mogę wdawać się w szczegóły, ale była to dobra robota policyjna - powiedział "The Guardian" Eric Van Der Sypt, rzecznik belgijskiej prokuratury.

- Jesteśmy pewni, że jest kierowcą, który przetransportował kontener do portu - dodał.

Kolejny zatrzymany

Ujęty w sobotę mężczyzna jest piątą osobą zatrzymaną w tej sprawie. W niedzielę policja z Essex poinformowała, że troje zatrzymanych w Wielkiej Brytanii zostało wypuszczonych z aresztu za kaucją.

Jak podano w oświadczeniu, 38-letni kobieta i mężczyzna z Warrington w hrabstwie Cheshire zostali zwolnieni do 11 listopada, a 48-letni mężczyzna z Irlandii Północnej - do 13 listopada. Byli przesłuchiwani w związku z podejrzeniami o przemyt ludzi i zabójstwo.



W sobotę w związku ze sprawą zarzuty postawiono 25-letniemu Maurice'owi Robinsonowi, kierowcy ciężarówki. Usłyszał on 39 zarzutów nieumyślnego spowodowania zabójstwa, zarzut handlu ludźmi, prania pieniędzy i udziału w zmowie w celu ułatwiania nielegalnej imigracji.

Źródło: PAP/Maciej Zieliński 39 ciał w ciężarówce pod Londynem

Ofiarami mogą być Wietnamczycy

Choć początkowo informowano, że 31 mężczyzn i osiem kobiet, których ciała znaleziono w naczepie ciężarówki, to Chińczycy, obecnie brytyjska policja nie wyklucza, że mogą wśród nich być Wietnamczycy. Wątpliwości pojawiły się, gdy wiele rodzin z Wietnamu wyraziło obawy, że wśród ofiar są ich bliscy. Wietnamska policja pobrała w niedzielę od tych rodzin próbki DNA. Brytyjczycy współpracują w tej sprawie z wietnamską dyplomacją. Kilkadziesiąt zarzutów dla kierowcy i kolejne zatrzymanie w sprawie śmierci 39 osób Irlandzka policja... czytaj dalej »

W poniedziałek rząd w Hanoi poinformował, że Wielka Brytania wysłała do strony wietnamskiej dokumenty dotyczące czterech ofiar. Jak podano na stronie internetowej rządu, wiceszef MSZ Bui Thanh Son powiedział dziennikarzom, że dokumenty przekazano ministerstwu bezpieczeństwa publicznego w celu weryfikacji.

"Ministerstwo spraw zagranicznych opracowuje dokumentację dotyczącą potencjalnych ofiar, ale na razie nie ma podstaw, by potwierdzić, że wśród ofiar są obywatele Wietnamu" - dodano.

Wietnamscy obrońcy praw człowieka dostali sygnały od 10 rodzin, które mówią, że straciły kontakt z bliskimi podróżującymi do Europy. W jednym przypadku młoda kobieta napisała do matki przed śmiercią, że się dusi. Chodzi o 26-letnią Pham Thi Tra My, która wysłała w nocy z wtorku na środę SMS do matki.

"Przepraszam Mamo. Moja droga za granicę nie wyszła. Mamo, tak bardzo cię kocham! Umieram, bo nie mogę oddychać. Jestem z Nghen, Can Loc, Ha Tinh w Wietnamie... Przepraszam, Mamo" - miała napisać w wiadomości, którą zacytowała w piątek aktywistka.

Źródło: PAP/EPA/STR Pham Van Thin i Nguyen Thi Phong twierdzą, że ich córka była w ciężarówce

Ciężarówkę ze zwłokami w naczepie znaleziono w nocy z wtorku na środę w parku przemysłowym w południowo-wschodniej Anglii. Na razie nie udało się wyjaśnić, dlaczego ludzie ci znaleźli się w pojeździe.