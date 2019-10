Zbadają ofiary z ciężarówki. "Czy ci ludzie byli torturowani? Czy ktoś ich bił?"

Ciała pierwszych z 39 ofiar, które w środę odnaleziono w naczepie chłodzącej w Essex, zostały przekazane na obdukcję - podały brytyjskie media. Przebadanie wszystkich ciał wymagać będzie czasu, a zachowanie godności ofiar jest dla nas najważniejsze - powiedział rzecznik policji z Essex. Patolodzy będą starali się odpowiedzieć między innymi na pytania, czy ci ludzie byli torturowani. Zmarli to 8 kobiet i 31 mężczyzn pochodzenia chińskiego.

39 CIAŁ W NACZEPIE CIĘŻARÓWKI W ESSEX. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Jak podało BBC, pierwszych 11 ciał ambulansami pod policyjną eskortą przewieziono w czwartek wieczorem z portu Tilbury, gdzie przebywały do tej pory, do szpitala Broomfield w Chelmsford.

Nagrania ciężarówki niedługo przed makabrycznym odkryciem. Ofiary to Chińczycy Kamery... czytaj dalej » Doktor Richard Shepherd, jeden z czołowych brytyjskich patologów, przyznał w rozmowie z portalem brytyjskiego nadawcy, że badanie ciał ofiar będzie "bardzo powolnym, zorganizowanym procesem".

- To skrupulatne badanie rozpocznie się od zewnętrznych oględzin - powiedział. - W co byli ubrani? Czy mieli biżuterię, dzięki której można by ich zidentyfikować? Czy posiadali dokumenty, paszporty? - wyliczał.

- Czy ci ludzie byli torturowani? Czy byli wykorzystywani seksualnie? Czy ktoś ich bił? - kontynuował doktor.

Shepherd tłumaczył też, że zespół patologów będzie poszukiwał wskazówek w jaki sposób grupa znalazła się w naczepie chłodzącej.

Rzecznik policji z Essex zastrzegł, że zbadanie wszystkich 39 ciał będzie wymagało czasu. Jak podkreślił, zachowanie godności ofiar jest najważniejsze.

39 ciał w naczepie ciężarówki

Na nagraniach z monitoringu pokazanych przez brytyjskiego nadawcę ITV widać ciężarówkę przejeżdżającą przez miasto Grays, około 30 kilometrów na wschód od Londynu, chwilę przed i chwilę po północy z wtorku na środę.

39 ciał znaleziono w środę około godziny 1.40 (godziny 2.40 w Polsce) w parku przemysłowym Waterglade Industrial Estate w kontenerze-chłodni umieszczonym na naczepie ciężarówki.

Oglądaj Wideo: APTN Nagrania ciężarówki z monitoringu przed znalezieniem w niej ciał

W czwartek brytyjska policja przekazała, że wszystkie ofiary są chińskiego pochodzenia. Jest to 31 mężczyzn i osiem kobiet. W środę informowano jedynie o 38 osobach dorosłych i jednym nastolatku, nie precyzując płci ofiar.

W czwartek prowadzący śledztwo zdecydowali by zatrzymać kierowcę ciężarówki, 25-letniego mieszkańca Irlandii Północnej Mo Robinsona, na kolejną dobę. W środę mężczyznę zatrzymano pod zarzutem morderstwa, a w czwartek kontynuowano jego przesłuchanie. Również w czwartek funkcjonariusze policji przeszukali dwie nieruchomości w Irlandii Północnej, aby zbadać, czy w sprawę przemytu ludzi były zaangażowane zorganizowane grupy przestępcze.

Źródło: ENEX Kierowca ciężarówki określany w raportach jako 25-letni Mo Robinson

Ciężarówka z Irlandii Północnej, naczepa z Belgii

39 ciał w ciężarówce. Kolejne godziny śledztwa, nowy trop W hrabstwie Essex... czytaj dalej » Tymczasem ujawnianych jest coraz więcej szczegółów dotyczących zdarzenia. Jak się okazuje, ciężarówka i naczepa przybyły do Anglii osobno: zarejestrowana w Bułgarii ciężarówka - z Irlandii Północnej, zaś naczepa - na promie z belgijskiego Zeebrugge do angielskiego portu Purfleet.

Dopiero tam kontener-chłodnię doczepiono do ciężarówki. Władze belgijskie podały, że kontener przybył do Zeebrugge we wtorek o godzinie 14.29.

Jak przekazał w czwartek "The Guardian", śledczy podejrzewają, że ludzie znajdowali się w chłodni już przed opuszczaniem belgijskiego wybrzeża.

Ofiarami najtragiczniejszego w skutkach zdarzenia tego typu w historii Wielkiej Brytanii byli również Chińczycy. W czerwcu 2000 roku w porcie w Dover w kontenerze ciężarówki znaleziono ciała 58 chińskich nielegalnych imigrantów, którzy się udusili; dwie osoby przeżyły. Rok później holenderski kierowca ciężarówki został skazany na 14 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem ludzi.

Źródło: PAP/Maciej Zieliński 39 ciał w ciężarówce pod Londynem