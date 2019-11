Zarzuty morderstwa, poszukiwani bracia i zatrzymania w Wietnamie

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Śledztwo w sprawie ciężarówki z ciałami. "Nie znamy...

Brytyjskie służby cały czas próbują ustalić tożsamość ludzi, których ciała znaleziono kilka dni temu w ciężarówce w Essex. Policja ogłosiła, że tylko niektóre z 39 ofiar miały ze sobą dokumenty, dlatego wysyła prośby o pomoc prawną do Wietnamu. Według poszlak to właśnie stamtąd pochodziły ofiary, chociaż początkowo brytyjska policja informowała, że ofiary to Chińczycy. W naczepie, która była szczelnie zamkniętą chłodnią, odnaleziono ciała 31 mężczyzn i 8 kobiet. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»