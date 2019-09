Erupcja wulkanu poruszyła internautów. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Foto: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Video: Reuters/TVN24

Pytanie o słowa Trumpa o brexicie wywołało zamieszanie na...

27.08 | Boris Johnson jest gotów podjąć decyzję o brexicie bez umowy nawet w ostatniej chwili - 31 października. Do tego momentu zapewnia o gotowości rozmów z Unią Europejską. Taka deklaracja premiera Wielkiej Brytanii padła w ostatnim dniu szczytu G7, we Francji. Johnson przekonywał też, że jego kraj będzie prowadził "kolosalne, rozległe i fantastyczne przygotowania do wyjścia z Unii". Na konferencji prasowej kończącej szczyt w Biarritz doszło do zamieszania, gdy jeden z reporterów powiedział Johnsonowi, że Donald Trump nie przewiduje brexitu bez umowy.

