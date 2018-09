Wyszedł z więzienia. Wróci, jak straci mandat





»

Turecki sąd kasacyjny zwolnił z więzienia opozycyjnego deputowanego Enisa Berberoglu, który w lutym został skazany na blisko sześć lat pozbawienia wolności za "ujawnienie tajemnic rządowych".

Jak argumentował sąd, Berberoglu jest teraz objęty immunitetem poselskim, bo w czerwcowych wyborach został ponownie wybrany do parlamentu. Oznacza to jednak, że będzie musiał odbyć karę po zakończeniu swojego mandatu - zastrzegł sąd.

Dziennikarz zatrzymany, Austria żąda od Turcji wyjaśnień Kanclerz Austrii... czytaj dalej » Berberoglu z kemalistowskiej Partii Ludowo-Republikańskiej (CHP) jest pierwszym deputowanym, który został skazany w ramach rządowej czystki po udaremnionym zamachu stanu z 2016 roku. W lutym skazano go na pięć lat i 10 miesięcy więzienia za przekazanie prasie nagrania wideo pokazującego, według deputowanego, że Ankara dostarczała broń bojownikom w Syrii. Został uznany za winnego "rozpowszechniania danych, które powinny pozostać tajne z uwagi na bezpieczeństwo (...) państwa".



Władze zarzucają Berberoglu, że przekazał opozycyjnej gazecie "Cumhuriyet" nagranie wideo, na którym widać ciężarówki należące do tureckich tajnych służb (MIT) transportujące w styczniu 2014 r. broń przeznaczoną dla bojowników w Syrii, przedstawianych jako islamiści. Gazeta opublikowała w 2015 roku zdjęcia zmierzającego do Syrii transportu sprzętu wojskowego przechwyconego przez żandarmerię w południowej Turcji.

Tureccy żołnierze zatrzymani w Grecji. "Nielegalnie przekroczyli granicę" Dwaj tureccy... czytaj dalej » W pierwszym procesie Berberoglu został skazany w czerwcu ubiegłego roku na 25 lat więzienia za "szpiegostwo". Wyrok ten w październiku anulowano, co otworzyło drogę do nowego procesu.



Skazanie deputowanego w zeszłym roku wywołało falę protestów w całym kraju przeciwko prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoganowi i jego rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).



Can Dundar, były redaktor naczelny "Cumhuriyet" uciekł do Niemiec po skazaniu go w 2016 r. na pięć lat i 10 miesięcy więzienia za ujawnienie tajemnic państwowych w aferze, która w Turcji nazywana jest "aferą ciężarówek MIT".