Emocje w LOT. Prezes i przedstawicielka związkowców padli na kolana

Emocje w LOT. Prezes i przedstawicielka związkowców padli na...

24.10 | Do nietypowej sytuacji doszło podczas spotkania prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego z przedstawicielką związków zawodowych Moniką Żelazik. Rozmowa dotyczyła dostępu do toalet dla protestujących przed budynkiem siedziby spółki. W pewnym momencie Monika Żelazik uklęknęła przed prezesem i pocałowała go w dłoń dziękując za udostępnienie toalet protestującym przed budyniem pracownikom. Ten nie pozostał dłużny i odpowiedział tym samym. Rozmowę dokończyli na kolanach.

