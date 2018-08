"Mieliśmy wyobrażenie, że wokół nas był pierścień bezpieczeństwa. Teraz jest rozerwany"





Potrzebna jest strategiczna współpraca z sąsiadami, jak Rosja i Turcja - oświadczył w czwartek w Helsinkach Emmanuel Macron po spotkaniu z prezydentem Finlandii. Sauli Niinisto wskazał natomiast, że prezydent Francji wyszedł z inicjatywą dotyczącą "architektury bezpieczeństwa".

- Wcześniej mieliśmy wyobrażenie, że wokół nas był pierścień bezpieczeństwa: relacje z Rosją, dążenie Turcji do Unii Europejskiej, rozwój demokracji w Afryce Północnej. Teraz ten pierścień jest rozerwany - powiedział na wspólnej konferencji prasowej w Helsinkach Niinisto, podsumowując rozmowy obu przywódców na temat polityki bezpieczeństwa.



Podkreślił, że Macron chce dokonać odbudowy tego bezpieczeństwa. - Wspieramy to - dodał.



Z kolei prezydent Francji mówił, że z Niinisto "mają takie samo spojrzenie na geopolityczne ryzyka".

- Potrzebujemy europejskiej obrony, spójności i konwergencji - powiedział Macron.



Francuski prezydent wyraził też zadowolenie, że Finlandia przystąpi do Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej. - Chcemy stworzyć dla Europejczyków wspólną kulturę strategiczną. (...) Oczekujemy również, że przyłączą się do tego Szwecja i Norwegia. To ważne, by wzmocnić wspólne projekty obronne - powiedział Macron.



- Nie forsujemy w Europie projektów niezgodnych z NATO - zapewnił jednocześnie prezydent Francji, podkreślając, że NATO "pozostaje ważnym sojuszem". Dodał też, że "Europa potrzebuje autonomicznej strategii obrony". - We wspólnej polityce obronnej potrzeba strategicznej współpracy z sąsiadami, jak z Rosją i Turcją - ocenił.



Macron przypomniał ponadto, że Finlandia była pierwszym krajem, który pomógł Francji po atakach terrorystycznych w 2015 roku. "To był konkretny przykład tego, co zrobiliśmy wspólnie i za co jesteśmy dłużnikami Finlandii" - podkreślił.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Finlandii Juha Sipila

"Straciliśmy poczucie wspólnoty"

Wcześniej w trakcie wizyty Macrona w Helsinkach, która rozpoczęła się w środę wieczorem, prezydent Niinisto mówił, że Finlandia uważa za ważne realizowanie postanowień Traktatu Lizbońskiego. Według niego istotne jest, by klauzula wzajemnej pomocy zapisana w tym dokumencie nie była pustą obietnicą.



- Często zadawałem pytanie: "Czym jest taka unia, która nie gwarantuje bezpieczeństwa swoich obywateli?". Unia Europejska musi w przyszłości wziąć większą odpowiedzialność za to. Finlandia i Francja należą do tego trzonu, który chce wzmocnić kompleksowo bezpieczeństwo i politykę obronną Europejczyków - mówił Niinisto.

Dodał, że Finlandia "postrzega francuską Europejską Inicjatywę Interwencyjną jako ważną część tego procesu". Prezydent Niinisto na konferencji prasowej odniósł się także do tendencji nacjonalistycznych i populistycznych w Europie, między innymi w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Straciliśmy poczucie wspólnoty z lat 90. ubiegłego wieku i trzeba to przywrócić - ocenił.



Prezydenci Francji i Finlandii rozmawiali także o stosunkach z Rosją, USA, sprawach związanych z Arktyką (w latach 2017-2019 Finlandia przewodzi Radzie Arktycznej) oraz o problemie zmian klimatycznych.