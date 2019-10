"Wasi koledzy padli ofiarą wypaczonego i niosącego śmierć islamu"

Video: Patryk Hyży / Fakty w Południe

Atak na policjantów w Paryżu. Napastnik zastrzelony

Atak na policjantów w Paryżu. Napastnik 20 lat pracował dla paryskiej policji, w czwartek wszedł do komendy z nożem i zaatakował. Zginęło trzech policjantów i pracownik administracyjny. 45-letni mężczyzna półtora roku temu miał przejść na islam, ale na razie nie wiadomo, czy miało to jakikolwiek związek z atakiem. Wyjaśni to prokuratorskie śledztwo.

