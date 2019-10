Nagrał jej występ, usłyszał ją świat. Bezdomna śpiewaczka padła policjantowi w ramiona

Bezdomna śpiewaczka z Los Angeles spotkała się z policjantem, dzięki któremu świat o niej usłyszał. To właśnie ten funkcjonariusz nagrał w metrze występ kobiety, który dzięki temu zobaczyły setki tysięcy osób. Historia 52-letniej Emily Zamourki tak poruszyła internautów, że w sieci ruszyła zbiórka na mieszkanie i skrzypce dla artystki.

Kiedy aria Giacomo Pucciniego "O mio babbino caro" w wykonaniu bezdomnej solistki obiegła internet, wielu internautów chciało się dowiedzieć, kim jest tajemnicza kobieta.

Zaśpiewała na stacji metra, zachwyciła. Wiadomo, kim jest bezdomna artystka Szczupła kobieta... czytaj dalej » Wykonane na stacji metra w Los Angeles nagranie od 26 września odtworzono w internecie ponad milion razy. Okazało się, że bohaterką filmiku jest 52-letnia Emily Zamourka która 28 lat temu przyjechała do USA z Rosji.

Bezdomna śpiewaczka spotkała policjanta, który nagrał jej śpiew

Zamourka przez lata występowała jako śpiewaczka, grała na skrzypcach, udzielała lekcji gry na fortepianie. Dobrą passę przerwały kradzież cennego instrumentu i problemy zdrowotne. Niedługo potem kobieta trafiła na ulicę.

W metrze zaśpiewała, bo jak sama wyjaśniła, czuje się tam jak na scenie. Milionową widownię i rzesze wielbicieli pozwoliło jej zyskać nagranie wykonane przez policjanta z Los Angeles. Gdy jego koledzy spytali, jak mogą jej pomóc, usłyszeli: chcę podziękować funkcjonariuszowi Frazierowi.

Policjant meloman i bezdomna solistka spotkali się w zeszłym tygodniu. Bez słów padli sobie w ramiona. Nagranie tego zdarzenia policja zamieściła na Twitterze.



We saw with our brains, but we listened with our hearts.



Her voice continues to captivate our city, and as the offers for help pour in, we asked: “Emily, what can we do for you?” Her answer: “I want to thank Officer Frazier for taking the video.”



Her wish was granted tonight. pic.twitter.com/lH4V51YTZ4 — LAPD HQ (@LAPDHQ) October 3, 2019

Podpisze kontrakt?

Jak donosi branżowy portal TMZ, nominowany do nagrody Grammy producent muzyczny Joel Diamond chce, aby Zamourka podpisała kontrakt z jego wydawnictwem Silver Blue Records.

- Jestem szczęśliwa, że udało mi się poruszyć wasze serca moim głosem. Bardzo wam dziękuję. Za to co dzieje się teraz. Czuje się taka przytłoczona - mówi śpiewaczka.

