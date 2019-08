PAP nieoficjalnie: Elżbieta Witek kandydatką na marszałka Sejmu

Jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, Prawo i Sprawiedliwość zgłosi obecną minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbietę Witek na stanowisko marszałka Sejmu. W resorcie ma ją zastąpić koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński.

Makowski: widzimy mataczenie naokoło tej sprawy To wszystko by... czytaj dalej » Obecny marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział w czwartek, że w piątek złoży rezygnację z tej funkcji. Decyzja ma związek z informacjami dotyczącymi lotów marszałka samolotami rządowymi.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział w czwartek, że w piątek odbędzie się posiedzenie Sejmu, w czasie którego posłowie wybiorą nowego marszałka.

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej klub PiS zgłosi na stanowisko marszałka Sejmu obecną szefową resortu spraw wewnętrznych Elżbietę Witek. Szefową MSWiA zastąpi z kolei koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński.

Tę informację na Twitterze podała obecna europosłanka, a wcześniej wicemarszałek Sejmu i rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.



PAP: Nieoficjalnie: PiS zgłosi obecną szefową MSWiA Elżbietę Witek na stanowisko marszałka Sejmu; w resorcie zastąpi ją koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński. — Beata Mazurek (@beatamk) 9 sierpnia 2019

Wcześniej w gronie osób, które mogłyby zastąpić Marka Kuchcińskiego, wymieniało się Ryszarda Terleckiego, Małgorzatę Wassermann i Małgorzatę Gosiewską.

Terlecki: kandydatura Elżbiety Witek to świetny pomysł

Wicemarszałek Terlecki pytany w piątek, czy kandydatura Witek to dobry pomysł, odpowiedział: "świetny". Dopytywany, czy jest ona pewna, odparł: - Pewne nic nie jest, dopóki nie zgłosimy oficjalnie kandydatury.

- Będzie czas na zgłoszenie kandydatur, myślę, że około 15.30 rozpoczniemy posiedzenie [Sejmu - przyp. red.] - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Kidawa-Błońska: mam nadzieję, że na ten krótki czas uspokoi emocje w Sejmie

Do kandydatury Elżbiety Witek odniosła się wicemarszałek Sejmu z ramienia klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej, a także kandydatka tego klubu na następczynię Marka Kuchcińskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska.

- To jest osoba spokojna, mam nadzieję, że na ten krótki czas uspokoi emocje w Sejmie i mam nadzieję, że chociaż zdejmie kotarę, żeby chociaż w taki sposób spróbować otworzyć Sejm - dodała. Odniosła się w ten sposób do faktu, że przed gabinetem marszałka Sejmu w maju 2018 roku została postawiona kotara.

Jak tłumaczył wówczas dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, ograniczony ruch przed gabinetem" to konsekwencja" wcześniejszego wtargnięcia trojga posłów do sekretariatu marszałka Sejmu. Chodziło o posłów ówczesnego klubu Nowoczesna - Paulinę Hennig-Kloskę, Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Marka Sowę, którzy chcieli wejść do gabinetu Kuchcińskiego, aby porozmawiać z nim o decyzji o niewpuszczeniu do parlamentu Janiny Ochojskiej. Chciała ona spotkać się z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami, które prowadziły wówczas sejmowy protest.

Jak doszło do rezygnacji?

Rezygnacja marszałka Kuchcińskiego ma związek z doniesieniami, które od dwóch tygodni pojawiały się w mediach. Składając w poniedziałek oświadczenie w tej sprawie, marszałek Kuchciński stwierdził, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Zapewnił, że "nie był to lot zamawiany specjalnie w tym celu".

Terlecki: w piątek Sejm wybierze nowego marszałka. Giełda nazwisk kandydatów Marek Kuchciński... czytaj dalej » Według dokumentów, do których dotarł portal tvn24.pl, żona marszałka została wpisana jako jedyny pasażer Gulfstreama po wysłanej z gabinetu marszałka korekcie, która dotyczyła - jak określono - "dodatkowego lotu". W środę nasz portal ujawnił, że wśród pasażerów rządowych lotów marszałka o statusie HEAD byli Stanisław Piotrowicz z żoną Marią, Zdzisław Krasnodębski, Anna Krasnodębska czy Zbigniew Ziobro.

Tego samego dnia Prokuratora Okręgowa w Warszawie poinformowała, że trwa postępowanie sprawdzające w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w związku z lotami marszałka Marka Kuchcińskiego.

W czwartek z kolei pojawiły się informacje o tym, że rządowym samolotem leciała także siostra marszałka, Beata Kuchcińska, wicepremier Piotr Gliński, a także europosłowie Beata Mazurek i Joachim Brudziński.

Kilka godzin później marszałek zapowiedział złożenie dymisji.