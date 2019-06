Putin mówi o LGBT. Elton John odpowiada: wygląda mi to na hipokryzję

Elton John skrytykował wypowiedź Władimira Putina dotyczącą osób homoseksualnych. Prezydent Rosji w wywiadzie dla "Financial Times" stwierdził, że Rosja "nie ma problemu z osobami LGBT", ale "niektóre rzeczy wydają nam się przesadne". Muzyk w odpowiedzi napisał: "Wygląda mi to na hipokryzję".

Pytany o międzynarodową krytykę dotyczącą prześladowań osób z mniejszości seksualnych, rosyjski prezydent Władimir Putin w czwartkowej wypowiedzi dla brytyjskiej gazety próbował przekonywać, że Rosja "nie ma problemu z osobami LGBT", ale zaznaczył, że "niektóre rzeczy wydają nam się przesadne". Dodał, że przedstawiciele tego środowiska "teraz twierdzą, że dzieci mogą mieć pięć czy sześć ról gender".

"Stanowczo nie zgadzam się z twierdzeniem prezydenta Putina". Komentarz Tuska Przewodniczący... czytaj dalej » "Niech każdy będzie szczęśliwy - nie mam z tym problemu. Ale to nie może zasłonić kultury, tradycji i tradycyjnych, rodzinnych wartości milionów ludzi, którzy stanowią serce populacji" - argumentował.

Odnosząc się do zachodniego pojmowania liberalizmu, prezydent Rosji wskazywał na nadmierną otwartość na multikulturalizm i tolerancję, w tym właśnie wobec mniejszości seksualnych.

W "FAKTACH O ŚWIECIE": GŁOŚNY WYWIAD PUTINA>>>

Elton John zarzuca Putinowi hipokryzję

Do słów rosyjskiego przywódcy odniósł się Elton John. Wokalista na profilu w mediach społecznościowych napisał, że wywiad z Putinem "głęboko go poruszył".

"Stanowczo nie zgadzam się z twoim punktem widzenia, że wielokulturowość i różnorodność seksualna w naszych społeczeństwach są przestarzałe" - napisał artysta, zwracając się do prezydenta Rosji.

John zauważył, że znalazł "pewne zakłamanie w opinii, jakobyś chciał, żeby osoby LGBT 'były szczęśliwe' i że 'nie macie z nimi problemu'". "A jednak rosyjski dystrybutor ocenzurował mój film 'Rocketman', usuwając z niego wątki ukazujące prawdziwą radość, jaką dawał mi mój 25-letni związek z Davidem" - oświadczył.

"Jak było źle, to było bardzo źle, jak było dobrze, to było wspaniale" - Artyści nie są... czytaj dalej » "Wygląda mi to na hipokryzję" - dodał.

"Jestem szczerze wdzięczny za postępową politykę rządu"

Brytyjski artysta wyraził także dumę z tego, że "żyje w części świata, gdzie rządy szanują uniwersalne prawo człowieka do kochania kogokolwiek chce".

"Jestem szczerze wdzięczny za postępową politykę rządu, która pozwoliła mi na małżeństwo z Davidem. To zapewniło nam ogromny komfort i szczęście" - podkreślił John.

Elton John od 1993 roku związany jest z kanadyjskim reżyserem Davidem Furnishem. W 2005 roku para zawarła związek partnerski. W 2014 roku dzięki zmianom w angielskim prawie, mężczyźni pobrali się.



Dear President Putin,



I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times.



I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. pic.twitter.com/wNG3imaR2r — Elton John (@eltonofficial) 28 czerwca 2019





"Rocketman" ocenzurowany w Rosji

W zeszłym miesiącu Elton John skrytykował rosyjskiego dystrybutora biograficznego filmu "Rocketman", który usunął wszystkie sceny gejowskiego seksu - przypomina CNN. Dystrybutor tłumaczył agencji TASS, że działania te wynikały z potrzeby dostosowania obrazu do rosyjskiego prawa.

John i twórcy filmu w oświadczeniu zaznaczyli, że w "możliwie najostrzejszy sposób" sprzeciwili się decyzji o ocenzurowaniu filmu.