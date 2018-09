Elon Musk zrezygnował z funkcji prezesa Tesli. Musi zapłacić 20 milionów dolarów

Video: TVN24 BiS

Elon Musk krytykuje dekret Trumpa

03.02 | Elon Musk sprzeciwia się antyimigranckiemu dekretowi Donalda Trumpa. Szef i założyciel Tesli obiecał przekazać prezydentowi swoje obiekcje podczas piątkowego spotkania rady biznesu w Białym Domu. Musk stwierdził, że zarówno on jak i inni uczestnicy rady wyrażą swoje obiekcje co do dekretu Trumpaktóry tymczasowo zakazuje wjazdu do USA wszystkim uchodźcom i obywatelom z siedmiu państw zamieszkanych w większości przez muzułmanów. Biznesmen powiedział również, że zasugeruje prezydentowi zamianę polityki

