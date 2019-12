Nie zapłaci 190 milionów dolarów za "pedofila". Elon Musk odzyskał "wiarę w ludzkość"

Ława przysięgłych sądu federalnego w Los Angeles odrzuciła w piątek roszczenie w wysokości 190 milionów dolarów wniesione przeciwko prezesowi firmy Tesla Elonowi Muskowi. Miliardera pozwał w zeszłym roku brytyjski nurek, który brał udział w akcji ratunkowej w tajlandzkiej jaskini Tham Luang. Musk nazwał go "pedofilem".

Musk przeprasza za nazwanie nurka pedofilem. Twierdzi jednak, że został sprowokowany Elon Musk... czytaj dalej » W lipcu zeszłego roku Elon Musk nazwał brytyjskiego nurka Vernona Unswortha pedofilem, gdy ten zasugerował w rozmowie ze stacją CNN, że projekt miniłodzi podwodnej, którą miliarder chciał wysłać na ratunek chłopcom uwięzionym w jaskini w Tajlandii, jest jedynie zabiegiem wizerunkowym.

Nurek domagał się 190 milionów dolarów odszkodowania za "wstyd i upokorzenie" spowodowane przez Muska. W mowie końcowej adwokat Lin Wood, reprezentujący powoda, nazwał Muska "kłamcą".

- Największym kłamstwem było powiedzenie światu, że Vernon Unsworth był pedofilem - oświadczył prawnik.

Werdykt jednomyślny

W trakcie procesu Musk zeznał pod przysięgą, że użycie przez niego określenia "pedofil" nie powinno być brane dosłownie i przeprosił Unswortha za swój wpis. Obrońcy miliardera wskazywali, że Unsworth nie wykazał, by tweet prezesa Tesli wyrządził mu rzeczywistą szkodę.

Podjęcie decyzji w tej sprawie zajęło ławie przysięgłych niespełna godzinę. Werdykt był jednomyślny - roszczenie wobec prezesa Tesli zostało odrzucone.

Piątek był czwartym dniem procesu miliardera, który odbywał się w sądzie w Los Angeles.

"To nie wyrok, jakiego oczekiwaliśmy"

48-letni Musk opuścił salę sądową z tryumfem. - Moja wiara w ludzkość została przywrócona - powiedział dziennikarzom.

64-letni nurek stwierdził, że pogodził się z porażką. - Akceptuję werdykt ławy przysięgłych - oświadczył, po czym dodał, że "wraca do życia".

- To nie wyrok, jakiego oczekiwaliśmy. Ale to koniec drogi i teraz zamykamy ten rozdział - powiedział prawnik Unsworth. Przekazał, że jego klient nie planuje składać apelacji.

Według ekspertów był to pierwszy poważny proces o zniesławienie, wniesiony przez osobę prywatną w związku z wpisem na Twitterze, jaki został poddany pod rozstrzygnięcie ławy przysięgłych w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: PAP/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA 64-letni Vernon Unsworth stwierdził, że pogodził się z porażką

"Sam się o to prosiłeś, pedofilu"

"Do zobaczenia w 2077". Elon Musk rozmawia z polskim producentem gier Zysk netto CD... czytaj dalej » Vernon Unsworth to Brytyjczyk, który jako jeden z pierwszych obcokrajowców ruszył na ratunek chłopcom uwięzionym w jaskini Tham Luang. Przez lata badał tamtejsze systemy jaskiń, stąd jego doświadczenie - jak podają brytyjskie media - okazało się bezcenne podczas akcji ratunkowej.

Kiedy w rozmowie ze stacją CNN nurek ocenił, że przygotowywany przez firmę Elona Muska plan pomocy chłopcom - za pośrednictwem specjalnej miniłodzi podwodnej, która miałaby ich transportować z zalanej jaskini - to tylko zabieg wizerunkowy ("PR stunt"), przedsiębiorca odpowiedział ostrym tweetem.

"Nakręcimy wideo, na którym miniaturowy okręt podwodny dotrze do punktu, w którym przebywali chłopcy. Nie ma problemu. Sam się o to prosiłeś, pedofilu" - napisał Musk. Później usunął tego tweeta.

Nurek w rozmowie z dziennikarzami brytyjskiego "Guardiana" zapowiedział wówczas, że zamierza pozwać Muska. - Nazwał mnie pedofilem. To nie koniec tej sprawy - oświadczył.

Musk tłumaczył później na Twitterze, że swój wpis o "pedofilu" napisał "w gniewie". "Jak sugeruje ten dobrze napisany artykuł (Musk odnosił się do wpisu na portalu quora.com - red.), moje słowa zostały wypowiedziane w gniewie, po tym jak pan Unsworth przekazał kilka nieprawd i zasugerował mi odbycie aktu seksualnego z kapsułą" - skomentował przedsiębiorca.



Wcześniej Unsworth powiedział, że miliarder może "wsadzić sobie swoją kapsułę, tam gdzie go zaboli".



Elon Musk deletes tweet accusing diver in Thai rescue of being a pedophile. For those who missed it, here it is again pic.twitter.com/xQ0q22ee31 — zerohedge (@zerohedge) July 15, 2018

Akcja w jaskini

23 czerwca ubiegłego roku dwunastu nastoletnich piłkarzy i ich 25-letni trener weszło do jaskini Tham Luang Nang Non w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii. Zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Przed wejściem do jaskini znaleziono ich rowery i rzeczy osobiste.

Kompleks jaskiń ciągnie się przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie.

Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała od 23 czerwca do 10 lipca. Pierwsze dziewięć dni zajęło dokładne zbadanie jaskini i odnalezienie zaginionych chłopców oraz ich trenera. Kolejne sześć dni przygotowywano ewakuację, która zajęła trzy ostatnie dni. Cała grupa została wyniesiona na powierzchnię przez ekipę nurków i komandosów.

AKCJA RATUNKOWA W JASKINI THAM LUANG: RAPORT SPECJALNY >>>

Źródło: Małgorzata Latos/PAP Akcja ratunkowa w jaskini jest bardzo trudna