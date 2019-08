Pijana matka jechała odebrać dziecko z kolonii

Pijana matka jechała z Augustowa do Malinówki koło Ełku odebrać dziecko z kolonii. Po drodze straciła panowanie nad autem i dachowała. Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,7 promila alkoholu w organizmie. Teraz czeka ją wizyta w sądzie.

2-latka znaleziona w przyczepie naga, brudna, zapłakana. Pijana matka spała Brudna, głodna,... czytaj dalej » W czwartek policjanci z ełckiej drogówki dostali wezwanie do zdarzenia drogowego, do którego doszło około godziny 17.30 na trasie Wysokie - Skomętno Wielkie. Kierująca osobowym land roverem 38-letnia mieszkanka województwa podlaskiego na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i dachowała w przydrożnym rowie. Nie doznała żadnych obrażeń. Była jednak kompletnie pijana. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało ponad półtora promila alkoholu w jej organizmie. 38-latka w rozmowie z policjantami twierdziła, że jechała z Augustowa do Malinówki koło Ełku, żeby odebrać dziecko z kolonii.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch, grzywna do pięciu tysięcy złotych oraz utrata uprawnień do kierowania.

Policjanci zatrzymali już prawo jazdy nietrzeźwej 38-latce. Teraz czeka ja proces.

Źródło: Policja w Ełku Pijana kobieta jechała odebrać dziecko