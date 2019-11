W masce wilkołaka włamuje się do sklepu. Policja pokazuje nagranie

Foto: KMP w Elblągu Video: KMP w Elblągu

Wilkołak-włamywacz w rękach policjantów

Policjanci z Elbląga osłupieli, gdy na nagraniu z włamania do sklepu spożywczego zobaczyli, że ich podejrzany ma wilczy pysk. Teraz publikują to nagranie i apelują – to seryjny włamywacz, prosimy poszkodowanych o zgłaszanie się do nas.

