"Mózg afery FOZZ" w Polsce. Samolot z Dariuszem Przywieczerskim na pokładzie wylądował w Warszawie





W sobotę doszło do ekstradycji Dariusza Przywieczerskiego. Samolot z Polakiem skazanym w aferze FOZZ i poszukiwanym listem gończym wylądował na lotnisku w Warszawie o godzinie 13:15.

Dariusz Przywieczerski został przetransportowany do kraju z Chicago, w obstawie policjantów z wydziału konwojowego Komendy Głównej Policji.

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że proces ekstradycji Polaka został wstrzymany. Na stronie biura szeryfa hrabstwa Pinellas w rejestrze więźniów, przy jego nazwisku wciąż widnieje status: "oczekujący na proces" (ang. awaiting trial - red.) oraz informacja, że przebywa on w medycznej części więzienia.

Źródło: Pinellas County Sheriff's Office Przywieczerski przebywa teraz w medycznej części więzienia z oficjalnym statusem: "oczekujący na proces"

- O godzinie 13.15 wylądował samolot z przywiezionym przez polskich policjantów Dariuszem Przywieczerskim na pokładzie - poinformował Zbigniew Ziobro. - Przywieczerski mówił o sobie, że jest Napoleonem polskiego biznesu. Dziś ma więc swoje Waterloo. Rozpoczęła się procedura związana z ostatecznym ulokowaniem go w polskim zakładzie karnym - dodał minister sprawiedliwości.



- Aferę FOZZ nazywa się matką polskich afer, która doprowadziła do wyprowadzenia gigantycznych pieniędzy na szkodę Skarbu Państwa - od dwóch do ośmiu miliardów dolarów - powiedział. - Ten wyrok, który zapadł, który jest uprawomocniony, dzięki czemu stał się podstawą ekstradycji, nie obejmuje całości operacji przestępczych, które leżały u podstaw szeroko rozumianej afery FOZZ, ale dotyczy wycinku, który udało się osądzić - tłumaczył.

Według Ziobry, "udało się osądzić tę aferę dzięki pracy polskich prokuratorów, biegłych, funkcjonariuszy organów ścigania, ale także dzięki determinacji sądów".

- To symboliczny moment, który pokazuje, że państwo polskie jest do końca skuteczne i ściga przestępców, którzy w nie uderzają - oświadczył.

Ziobro dodał, że Przywieczerski został skazany za dwa przestępstwa - każde z nich 2,5 roku pozbawienia wolności, jednak w ramach kary łącznej sankcję złagodzono do 3,5 roku więzienia.

"Mózg" największej afery III RP

Sprawę Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego okrzyknięto mianem największej afery III RP. Dariusz Przywieczerski, były szef Universalu, był uznawany za "mózg" przedsięwzięcia. Uciekł z kraju, więc wystosowano za nim list gończy. Miał przebywać głównie w Stanach Zjednoczonych.

Według prokuratury, w latach 1989-1990 afera FOZZ doprowadziła do 350 milionów złotych strat. Sądy uznały, że straty wynoszą co najmniej 134 miliony złotych. Aferę wykryła NIK. Prokuratura wszczęła śledztwo w 1991 roku. Akt oskarżenia przekazano sądowi w 1993 roku, ale sąd odesłał sprawę prokuraturze. Ponowny akt oskarżenia został sporządzony w 1998 roku.

Proces zaczął się w 2000 roku. Rok później został przerwany, gdy prowadząca go sędzia Barbara Piwnik została ministrem sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera. Ponowny proces - pod przewodnictwem sędziego Andrzeja Kryżego, późniejszego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS - ruszył w 2002 roku.

Kryże w marcu 2005 roku ogłosił wyrok - przed terminem przedawnienia, na co dawano mu małe szanse.

Wyroki sądowe

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że pieniądze przeznaczone dla Funduszu - którego zadaniem był poufny wykup długów zaciągniętych przez PRL na Zachodzie w latach 70. i 80. - zostały albo przywłaszczone, albo rozdysponowane w sposób niezgodny z prawem. Skazał byłego dyrektora generalnego FOZZ Grzegorza Żemka na 9 lat więzienia i 720 tysięcy złotych grzywny. Jego zastępczynię Janinę Chim - na 6 lat i 500 tysięcy złotych grzywny, Dariusza Przywieczerskiego - na 3,5 roku, a troje innych - na kary do 2 lat więzienia.

W 2006 roku Sąd Administracyjny zmniejszył kary. Żemkowi wymierzył 8 lat, Chim - 5 lat, a Przywieczerskiemu - 2,5 roku.