Porywacz stanie przed sądem w Kairze. Władze Cypru zezwoliły na jego ekstradycję

Foto: JetPix / GFDL 1.2 Video: TVN24 BiS

Porwany samolot. "To koniec turystyki w Egipcie"

29.03 | Porwanie samolotu to tylko kolejny dowód, że Egipt nie radzi sobie z ekstremistami - mówi w "Otwarciu dnia" w TVN24 BiS Wojciech Szewko, ekspert ds. bezpieczeństwa. Jego zdaniem, oznacza to "koniec turystyki w Egipcie". We wtorek rano mężczyzna porwał egipski samolot i zmusił załogę do lądowania na Cyprze. - Na półwyspie Synaj od dawna trwają regularne walki z udziałem ciężkiego sprzętu - dodaje Szewko.

