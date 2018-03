Eksplozja w łódzkim bloku. "To nie był przypadek"

Coraz więcej wiadomo o okolicznościach eksplozji, do której doszło w czwartek rano w Łodzi. - Wszystko wskazuje na to, że 34-letnia lokatorka świadomie doprowadziła do wybuchu - informuje prokuratura. Jeżeli tak, to ciężko poparzonej kobiecie może grozić do dziesięciu lat więzienia.