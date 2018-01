Video: Reuters

Eksplozja w Antwerpii. Zawalił się budynek, są ranni

16.01 | Co najmniej 10 osób zostało rannych w wyniku wybuchu, do którego doszło w poniedziałek we włoskiej restauracji w dzielnicy Paardenmarkt w Antwerpii - podały we wtorek w nocy media. Jeden budynek został zniszczony, dwa kolejne uszkodzone w wyniku wybuchu wyciekającego gazu.

