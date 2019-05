Silna eksplozja na deptaku w Lyonie





Foto: Reuters | Video: Google Earth Na miejscu pracują służby

Co najmniej osiem osób zostało rannych w wyniku wybuchu, do którego doszło w piątek na deptaku w Lyonie, w środkowo-wschodniej Francji. Jak podają lokalne media, przyczyną zdarzenia mógł być ładunek ukryty w paczce.

Do zdarzenia doszło na ulicy Wiktora Hugo w Lyonie, niedaleko piekarni La Brioche Doree.

Lokalna prefektura poinformowała o ośmiu rannych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Francuskie media podają, że wśród rannych jest 10-letnie dziecko.

Według niepotwierdzonych informacji przyczyną eksplozji miał być ładunek wybuchowy ukryty w paczce.

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał zdarzenie "atakiem".

Władze miasta apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, które służby porządkowe otoczyły kordonem.









Źródło: Google Maps Do zdarzenia doszło w Lyonie