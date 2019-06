"Czasami brak odpowiedzialności kierowców jest wręcz przerażający"

Foto: PAP/Marcin Bielecki / PAP Video: tvn24

Psycholog o mechanizmie porównania dóbr

09.06 | Jak zauważył psycholog Tomasz Kozłowski, "bardzo często lubimy popatrzeć na tego typu rzeczy [wypadki - red.] - to nie wynika z tego, że jesteśmy żądni krwi". - To może być oparte o mechanizm porównania dóbr, że inni mają gorzej. To jest mechanizm, który bardzo szybko przychodzi nam do głowy. Oczywiście jest to automatyzm, natomiast on działa bardzo, bardzo krótko - dodał.

