Pożar odsłonił znak z czasów II wojny. Wiadomość dla obu stron konfliktu

Pożar na jednym z irlandzkich wzgórz odsłonił wojskowe oznakowanie z czasów II wojny światowej. Kamienny napis "Eire" miał informować samoloty o tym, że wlatują na teren neutralnego państwa.

Znak z czasów II wojny światowej został zauważony 4 sierpnia w Bray Head, w hrabstwie Wicklow, gdy jednostka Garda Air Support Unit (oddział irlandzkiej policji) przelatywała nad wzgórzem, patrolując obszar po pożarze, który wybuchł kilka dni wcześniej.



Wzgórze przed wybuchem pożaru porośnięte było niską, nadmorską roślinnością, wystarczająco jednak wysoką, by na wiele lat zakryć litery "Eire", oznaczające z języku irlandzkim: "Irlandia”.

Źródło: Twitter / Irish Air Corps "Eire" to po irlandzku "Irlandia"

Źródło: Google Maps Napis znaleziono w Bray Head w hrabstwie Wicklow

Niezwykłe w tym miejscu

- Same znaki są dość powszechne na zachodnim wybrzeżu, ale niezwykłe na wschodzie - powiedział rzecznik policji irlandzkiej telewizji RTE.

- Jednostki powietrzne gasiły ogień, a później helikopter Garda, którym latamy, zauważył znak wyłaniający się z przeszłości - dodał.

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo@opwirelandpic.twitter.com/4vvg3HIjQv — Irish Air Corps (@IrishAirCorps) 4 sierpnia 2018

The Bray Head fire combined with recent heavy rain has resulted in the ”Eire” sign becoming visible from the air once more. The sign was made during the 2nd World War in order to warn Allied & German airmen that they were flying over a neutral country. #Wicklow#EIRE@barrabestpic.twitter.com/CYaXtpoRtS — SkycamIreland (@IrelandSkycam) 4 sierpnia 2018

Komunikat nawigacyjny

Jak podała BBC, ponad 80 znaków "Eire" zostało rozsianych wzdłuż wybrzeża Irlandii w czasie II wojny światowej.

Miały one służyć jako komunikat nawigacyjny dla pilotów alianckich i niemieckich. Ostrzegały samoloty, że wlatują na teren neutralnego kraju, nieangażującego się w działania wojenne.

W 1939 roku irlandzki rząd pod przewodnictwem Éamona de Valera ogłosił, że Republika Irlandii pozostanie neutralna podczas wojny.



Napisy z bielonych liter były umieszczane na cyplach i wzgórzach. Wiele z tych znaków jest nadal widocznych.



Took this today at Loop Head light house. Well preserved Eire sign. pic.twitter.com/qimr0ZR1J5 — Leah Wallace (@lawallace13) 5 sierpnia 2018