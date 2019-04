"Wygląda na to, że we wszystkich szkołach ten egzamin powinien się odbyć"

"Czuję się zakładniczką deformy edukacji"

14.04.2019 | W Jastrzębiu pojawiła się też Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczycielka Roku 2017. - To nie my nauczyciele jesteśmy odpowiedzialni za to co się teraz dzieje. 2.5 roku temu Nauczyciele Roku zebrali postulaty i wysłali do Pani minister - zaczął się wtedy pomysł z deformą edukacji. Byli wówczas u minister na spotkaniu. Teraz się o tym nie mówi. Rozmawialiśmy czym to grozi, do czego może doprowadzić. Jesteśmy w miejscu, które kotłowało się od lat. Absolutnie nie jesteśmy przeciwko dzieciom. Za to co się dzieje jest odpowiedzialny rząd. Ja czuje się zakładniczką deformy edukacji. Siedzę w małym pokoiku zamknięta, bo rząd nie chciał podjąć decyzji, które powinien był - mówiła kobieta.

