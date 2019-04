Ósmoklasiści zmierzyli się z językiem polskim. Zobacz arkusze egzaminacyjne

Broniarz: nie przyjmujemy argumentu, że budżet państwa to, co miał dać, już dał

Video: tvn24

15.04 | - Nie przyjmujemy jako argumentu stwierdzenia, że budżet państwa to co miał do dać, to już dał - mówił w poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Ponawiając postulaty związkowców dotyczących podwyżek dla nauczycieli, mówił, że "Wielki tydzień wymaga od pana premiera wielkich decyzji". Zapowiedział także, że Związek Nauczycielstwa Polskiego weźmie udział w obradach okrągłego stołu, który zaproponował Mateusz Morawiecki.

