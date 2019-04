Ósmoklasiści zmierzyli się z matematyką. Zobacz arkusze egzaminacyjne

Ponad 377 tysięcy uczniów ósmych klas szkół podstawowych napisało we wtorek egzamin z matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godz. 9.00. Trwał 100 minut. Dla zdających, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 150 minut.



- Nie mam żadnych z sygnałów od okręgowych komisji egzaminacyjnych o nieprawidłowościach w przebiegu egzaminu – powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik po zakończeniu egzaminu.

Arkusze egzaminacyjne

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne z matematyki.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących (czcionka 16 pkt.) >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących (czcionka 24 pkt.) >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu >>>

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym >>>

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W poniedziałek odbył się egzamin z języka polskiego. W środę przeprowadzony zostanie test z języka obcego.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie – 3, 4 i 5 czerwca.



Wynik egzaminu – uczniowie poznają go 14 czerwca – wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.