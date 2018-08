Ser z egipskiego grobowca. Ma 3200 lat





Archeolodzy w jednym z egipskich grobowców znaleźli masę, która po dogłębnej analizie okazała się być serem. Jego wiek szacowany jest na ok. 3200 lat. Wcześniej nie było dowodów na produkcję sera w starożytnym Egipcie.

Przed kilkoma laty w Egipcie ekipa archeologów weszła do grobu Ptahmesa, który za życia był wysokiej rangi urzędnikiem w mieście Memfis. Znaleziono tam pojemniki z nieznaną, białą substancją. Naukowcy podejrzewali, że jest to żywność, jednak nie wiedzieli - jaka.

Teraz, po latach badań, naukowcy z Uniwersytetu w Katanii oraz Uniwersytetu Kairskiego potwierdzili, że jest to ser. Powstał ok. 3200 lat temu. To najstarszy taki produkt, jaki kiedykolwiek znaleziono.

Wcześniej brak było dowodów na to, że w antycznym Egipcie istniała produkcja sera.

- Przeanalizowany materiał to prawdopodobnie najstarsze pozostałości sera, jakie znaleziono do tej pory - powiedział doktor Enrico Greco z Uniwersytetu w Katanii, który razem z pracownikami Uniwersytetu Kairskiego pracował nad określeniem znalezionej masy.

Smak antycznego sera

- Wiemy, że został zrobiony z owczego i koziego mleka, ale trudno jest mi sobie wyobrazić jego specyficzny smak - dodał Greco.

- Starożytny ser mógł mieć naprawdę kwaśny posmak - ocenił w rozmowie z dziennikarzami "The New York Times" historyk i chemik Paul Kindstedt.

Ancient Egypt: Cheese discovered in 3,200-year-old tomb https://t.co/6Lr4CAIQIGpic.twitter.com/mjoVspAryu — BBC News Africa (@BBCAfrica) 18 sierpnia 2018

Bruceloza

Naukowcy twierdzą, że znaleźli także ślady bakterii, która mogłaby wywołać chorobę zakaźną znaną jako bruceloza. Jednym z powodów choroby jest spożywanie niepasteryzowanych produktów mlecznych.

Objawy to gorączka, pot oraz bóle mięśni. Bruceloza występuje także dzisiaj. Jeśli teoria naukowców się potwierdzi, będzie to najstarszy dowód na istnienie tej choroby.

Zaginiony grobowiec

Znajdujący się w Sakkarze grobowiec Ptahmesa został odkryty w 1885 roku. Później zaginął w wyniku przemieszczania się ruchomych piasków. Ponownie znaleziono go w 2010 roku.